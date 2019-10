19 sportivi moldoveni ne vor reprezenta ţara la Campionatul Mondial de armwrestling

Republica Moldova va fi reprezentată la Campionatele Mondiale de armwrestling şi para-armwrestling de un număr record de sportivi. Cei 19 membri ai lotului naţional se pregătesc intens de competițiile ce vor avea loc la Constanţa.



Starurile echipei noastre sunt Daniel Procopciuc şi Oleg Tudorean. Procopciuc are în palmares două titluri mondiale la seniori şi un titlu de campion european la tineret.



"Este un favorit clar, care nu a avut concurenţă la Campionatul European recent. E rusul Cerkasov, cu care am luptat în finală anul trecut. A fost un meci tensionat. Sper că anul acesta voi merge cu brio şi o să îi fac faţă", a spus Daniel Procopciuc, sportiv.



Oleg Tudorean a fost campion mondial şi european la tineret, iar anul trecut a cucerit medalia de bronz la Mondialele de seniori.



"Îmi cunosc adversarii. Îmi cunosc categoria. Anul acesta îmi doresc să mai urc o treaptă şi să ajung în finală. Acestea sunt aşteptările", a zis Oleg Tudorean, sportiv.



Doi sportivi vor concura în competițiile tineretului, iar alţi 5 - în cele ale juniorilor.



"Fiind prima dată, mă voi strădui să arăt un rezultat bun, rezultat de care să fiu mândru. Mă aştept la un loc pe podium", a zis Daniel Moraru, sportiv.



"Nu pot să descriu emoţiile. Sunt foarte emoţionat. Nu am fost niciodată la Mondial. E interesant. Vreau să încerc", a zis Ilie Pavlov, sportiv.



Din lotul nostru naţional fac parte şi 4 reprezentante ale sexului frumos. Marina Iordachi este poliţistă şi susține că armwrestling-ul ocupă un loc important în viaţa ei.



"Acest campionat mă va motiva să depun mai mult efort şi să am mai mult interes faţă de acest sport", a zis Marina Iordachi, sportivă.



"Sincer, cred că fiecare din ei poate să ia câte o medalie. Chiar dacă sunt sportivi la prima evoluţie. Am speranţe foarte mari. Dacă mergem cu 19 oameni, să fie cel puţin 19 medalii", a declarat Alexandru Grumeza, antrenor, lotul naţional.

Campionatele Mondiale de armwrestling şi para-armwrestling se vor desfăşura la Constanţa între 26 octombrie şi 4 noiembrie.