19 de lucruri despre Titanic, care te vor face să descoperi noi laturi ale acestui film

Au trecut deja 20 de ani de la lansarea acestui film fenomen și există foarte puțini oameni care nu l-au văzut măcar o dată, scrie feminis.ro.

1. Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Bale, Macaulay Culkin și Matthew McConaughey au avut audiție pentru rolul lui Jack Dawson, iar Kate Winslet a filmat chiar o probă video cu Matthew McConaughey, dar rolul i-a fost atribuit lui Leonardo DiCaprio, care la vremea respectivă era la început de drum.

2. Kate Winslet s-a luptat pentru rol cu Madonna, Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Wynona Rider și Uma Thurman, dar pentru a-și crește șansele a făcut rost de numărul de telefon al regizorului, pe care-l tot suna și îi spunea că trebuie să ia rolul asta și că ar fi nebun să n-o angajeze pe ea. Actrița neagă acum acest lucru, dar a mărturisit că i-a trimis acestuia un buchet de trandafiri cu mesajul "De la Rose a ta".

3. Filmul "Titanic" a costat mai mult decât vaporul, adică 200 milioane de dolari, față de numai 7.5 milioane.

4. Conform scenariului, Rose DeWitt Bukater trebuia să-și înjunghie logodnicul cu tocul pantofului, dar Kate a decis că ar fi mai bine să-l scuipe în față.

5. Dacă ai tăia scenele moderne din film și ai păstra doar evenimentele petrecute în 1912, filmul ar dura fix 2 ore și 40 de minute, adică exact cât i-a luat vasului de croazieră să se scufunde.

6. Regizorul n-a vrut să folosească inițial nici un cântec în film, dar compozitorul James Horner a înregistrat pe ascuns o melodie cu Celine Dion și i-a dat caseta directorului. Deși cântăreața se îndoia de versurile melodiei, când a citit scenariul filmului și-a schimbat părerea și toată lumea a plâns în timpul înregistrării cântecului.

7. În 1995, regizorul a făcut 12 scufundări pe fundul oceanului, ca să vadă vaporul deja scufundat și atunci și-a dat seama că nu poate permite nici o greșeală în timpul filmărilor și că trebuie să aducă un omagiu celor care au murit acolo.

8. Replica lui DiCaprio "I'm the king of the world" a fost o improvizație și nu era inclusă în scenariul inițial.

9. Filmul a doborât multe recorduri, printre care timpul de difuzare pe marile ecrane, 287 de zile.

10. Când o vezi pe Rose bătrână poți vedea și câinele ei, un pomeranian, și există un motiv în spatele acestei decizii: după scufundare, au fost găsiți 3 câini în preajma epavei, unul era un pechinez, ceilalți doi pomeranieni. De asemenea, a fost filmată și scena în care animalele încercau să se salveze, dar regizorul a decis să o taie de la procesare.

11. În timpul filmărilor, filmul a fost supranumit "The Ice Planet", pentru a asunde tot procesul de filmare față de competitorii care mai făceau filme despre Titanic.

12. Bugetul a fost depășit de două ori și a reieșit cel mai scump film din istorie. Studioul 20th Century Fox a fost nevoit să invite compania Paramount Pictures să împartă costurile, deoarece nimeni nu credea că filmul va aduce atâția bani.

13. Rochia principală a lui Kate Winslet a fost comandată cu gândul să arate bine atât uscată cât și udă.

14. Scena când Jack desenează portretul lui Rose goală a fost filmată în prima zi, deoarece regizorul trebuia să vadă rușinea și emoțiile sincere ale celor doi actori aproape străini. Însă actrița i-a arătat partenerului său sânii înainte de filmare, deoarece știa ce scenă urmează să filmeze și voia ca acesta să se simtă mai confortabil.

15. În aceeași scenă, Jake a făcut o greșeală, i-a spus lui Rose să se ducă pe pat, deși trebuia să fie „pe canapea”.

16. Unele scene din film sunt bazate pe amintirile supraviețuitorilor, de exemplu, când un bărbat pune două fete într-o barcă de salvare și le spune că "nu va fi pentru mult timp", această scenă a fost povestită de una dintre fete.

17. Scenaristul a vrut ca personajele să fie complet inventate, dar când a terminat de scris tot, a descoperit că pe vasul inițial chiar a fost un pasager care s-a numit Jack Dawson.

18. Fanii din toată lumea au dus polemici întregi despre faptul că Jack ar fi putut sta și el pe scândură, iar un grup de stundeți din Marea Britanie chiar a efectuat un studiu în acest sens și a ajuns la concluzia că ar fi avut toate șansele. Aceste discuții l-au înebunit pe regizor, care a spus doar că pagina 147 din scenariu zice că Jack trebuie să moară, pentru că este un film despre pierderi.

19. O replică exactă a scândurii pe care a stat Rose se poate admira acum într-un muzeu din Halifax.