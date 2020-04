18 studenţi moldoveni, blocați în oraşul Suceava din România, după ce în localitate a fost declarată stare de carantină

18 studenţi moldoveni sunt izolaţi în oraşul Suceava din România. Judeţul este de luni în carantină, pentru că acolo s-au înregistrat peste 700 de cazuri de infectare cu noul COVID-19 şi 30 de decese. Tinerii îşi fac studiile la Universitatea Ștefan cel Mare din oraş şi nu au părăsit localitatea pentru că sunt nevoiţi să lucreze.

Între timp, alţi peste o mie de basarabeni au fost trimişi acasă forţat încă în data de 12 martie. Olivia Prodan este în anul doi la Facultatea de Litere şi a rămas blocată în localitate acum trei săptămâni. Imediat ce a primit undă verde de la angajator că poate lucra de acasă a decis să revină în Moldova. Şi-a rezervat un loc într-un autocar, dar nu a mai reuşit să treacă frontiera.

"Am contactat şoferul, am vorbit, iar în ziua următoare am fost la Iaşi, am aşteptat în autogară trei ore şi nimeni nu mai vine. Am mai aşteptat două ore, după care mă sună şoferul, trist, mă anunţă că a primit amendă la vamă, iar în România nu mai vine", a povestit studenta la Universitatea Ştefan cel Mare, Olivia Prodan.

Tânăra iese din casă doar atunci când are strictă nevoie, deoarece amenzile pentru cei care nu respectă regimul de carantină ajung la 41 de mii de lei moldoveneşti.

În acelaşi cămin locuieşte şi Anatol Melega. Moldoveanul povesteşte că la intrările şi ieşirile din oraş au fost instalate filtre şi doar camioanele marfare au voie să treacă.

"Pe străzi vezi doar oameni care au necesităţi foarte importante, merg la cumpărături de produse alimentare, medicamente ori la serviciu", a spus doctorandul la Universitatea Ştefan cel Mare, Anatol Melega.

Din cauza job-ului, nici Iulia Burlac nu a reuşit să ajungă în Moldova. Este studentă în anul trei, iar în prezent moldoveanca îşi câştigă banii în domeniul vânzărilor.

"Angajatorul mi-a dat o adeverință de salariat care o am cu mine, în caz că sunt oprită de poliţie pe stradă şi întrebată de motivele deplasării mele. Nu mie frică să mă infectez, deoarece urmez toate sfaturile medicilor", a menționat studenta la Universitatea Ştefan cel Mare, Iulia Burlac.

Potrivit prorectorului Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava Ştefan Purici din cei 1.071 de studenţi de la noi, 18 au cerut să rămână în cămine. Într-un mesaj expediat în adresa redacţiei noastre, acesta a menţionat că, în rest, toţi tinerii au revenit în ţară, iar în rândul studenţilor şi profesorilor universităţii nu există niciun caz de îmbolnăvire cu COVID-19.