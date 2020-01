170 de ani de la naşterea lui Eminescu. Oficiali, elevi și simpli admiratori au depus flori la bustul poetului. Unii au recitat poezii

Păstrează vie, în memoria locuitorilor Capitalei, opera marelui poet Mihai Eminescu. Fie că e vorba despre străzi sau şcoli, toate ne aduc aminte despre Luceafărul literaturii române. Astăzi, în Capitală, una dintre principalele străzi îi cinsteşte memoria, iar pe lângă bustul poetului de pe Aleea Clasicilor, altele trei pot fi văzute în diferite sectoare ale oraşului. Mai mult, la Centrul Academic Internațional, care îi poartă numele, se păstrează originalul Almanahulului societății academice "România Jună" din Viena, unde, în aprilie 1883, a fost publicată pentru prima dată poezia "Luceafărul".

La Centrul Academic Internațional Eminescu găsim și una din cele mai mici cărți, cu o dimensiune de 3 x 4 centimetri. Aceasta numără aproape 80 de pagini, în care sunt scrise versurile ”Luceafărului” în limba română și germană. Tot aici se află volumele lui Eminescu, traduse în mai mult de 80 de limbi, iar întreaga colecție a centrului este de peste cinci mii de exemplare.



"Colecția deține Eminescu în toate tipurile de documente: reviste, cărți, monografii, dicționare. Eminescu în filatelie, Eminescu în muzică, Eminescu arte, Eminescu în grafica mondială", a menţionat Elena Dabija, directorul Centrul Academic Internațional Eminescu.



Potrivit directorului Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, strada, din Capitală, care acum poartă numele poetului, în anul 1812 avea denumirea de "Sfântul Arhanghel Mihail", iar după unirea Basarabiei cu România, aceasta a fost redenumită în strada "Mihai Viteazul".



"În perioada sovietică, această stradă a fost redenumită în strada Comsomolului. Respectiv, până la Independență sau Renașterea Națională, comisia de urbanistica, din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, a redenumit această stradă cu titlul de astăzi Mihai Eminescu", a declarat Ion Ştefăniţă, directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.



Strada "Mihai Eminescu" a fost iluminată în anul 1892. Potrivit lui Ion Ștefăniță, această stradă are o încărcătură istorică și asta pentru că aici sunt amplasate 36 de monumente de istorie și arhitectură, printre care conacul englez, teatrul, care poartă numele marelui poet, dar și câteva vile urbane.



"Primul circ din Chișinău a fost pe strada Mihai Eminescu. Acolo unde este astăzi Filarmonica. Aici erau două instituții de educație. Deci, liceul ”Florica Miță” și respectiv, liceul ucrainean Coţiubinschi", a precizat Ştefăniţă.



Aflându-ne pe strada Mihai Eminescu, din Capitală, am încercat să întrebăm trecătorii dacă cunosc cine este Eminescu și ce zi este astăzi. Unii s-au descurcat și au putu răspunde la întrebările reporterului:



"- Am învățat demult în școală, dar ... - Vreo poezie de-a lui? - Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună".



"- Cunoașteți ce zi este astăzi? - Azi e 15, ziua lui Eminescu. - Puteți să ne recitați ceva din Luceafărul? - A fost odată ca-n poveşti, a fost ca niciodată.Din rude mari împărăteşti, o prea frumoasă fată".



Alții se pare însă că la școală n-au învățat lecția până la urmă:



"- Știu că are cea mai lungă poezie de dragoste. Atât. Adică are mai multe poezii, dar a lui deține recordul de cea mai lungă poezie de dragoste. - Și care este ea? - Nu știu. Recent am văzut, dar chiar nu știu".



"- Azi e ziua lui Mihai Eminescu. Cunoașteți ceva despre el? - Nu, nu. Eu nu-s de aici".



Astăzi, când marcăm 170 de ani de la naşterea poetului, mai mulți oficiali, politicieni, elevi, dar și simpli admiratori ai creației lui Eminescu au depus flori la bustul acestuia, de pe Aleea Clasicilor. Unii au recitat și poeziile marelui poet.



Tot astăzi, pentru al optulea an consecutiv, în ţară este sărbătorită Ziua Naţională a Culturii. Aceasta a fost instituită în aprilie 2012 și are drept scop promovarea culturii naționale, a valorilor autentice, dar și a personalităților artistice din domeniu.