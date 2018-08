17 proiecte propuse de locuitorii Capitalei au fost aprobate pentru acest an, din totalul de 73 de dosare

Embed:

17 proiecte propuse de locuitorii Capitalei au fost aprobate pentru acest an, din totalul de 73 de dosare. Printre inițiativele finanțate din bugetul civil se numără și reabilitarea clădirii în incinta căreia se află două centre comunitare de zi pentru copii din familii cu venituri mici sau pentru minori cu dizabilități din comuna Grătiești.



Imobilul a fost construit în anii '60. De atunci, au mai fost făcute lucrări de reparație curentă. Acoperișul însă nu a fost renovat din lipsă de bani și curge la fiecare ploaie.



"Iaca, peretele. Vedeți, acolo cum a plouat și curgea ploaia. "



Șefa Centrului "Amicul" a depus un proiect la concurs, prin care a cerut bani pentru lucrări de reparație a acoperișului și a fațadei. Costul acestora este de 300 de mii de lei. 240 de mii vor fi oferiți de municipalitate.



"Când plouă noi ne confruntăm cu diferite dificultăți. Trebuie să mai punem câte un lighenaș ca să curgă apa ca să nu ne deterioreze mobila. Noi am schimbat tapetele cu vreo doi ani în urmă, pentru că era mucegai", a spus directorul Centrului de zi pentru copiii "Amicul", Maria Boico.



Pentru ca proiectul să fie acceptat, au fost adunate 200 de semnături de la oamenii din sat.



"Orice înnoire este foarte bună și e important, pentru că e spre binele copiilor care frecventează", a spus o locuitoare a comunei Grătiești, Victoria Ciobanu.



În acest an, Bugetul Civil este de trei milioane de lei. Beneficiarii trebuie să aibă o contribuție de aproximativ 20 la sută din suma solicitată.



"Noi vom merge cu aceste rezultate în Consiliul Municipal Chișinău. După care vom începe, vom intra în procedura de implementare, adică procedura legală - licitații publice, contractarea unui antreprenor și așa mai departe", a spus purtătorul de cuvânt, Primăria Chișinău, Vadim Brânzaniuc.



Printre proiectele care vor mai fi finanțate din bugetul civil sunt și renovarea curților liceelor "Dante Aligheri" și "Minerva", construirea unui parc pe strada Igor Creangă sau amenajarea mai multor terenuri de joacă.