17 morminte din cimitirul nou din oraşul Cahul, VANDALIZATE. Localnicii, ŞOCAŢI. Poliţia caută suspecţii

17 morminte din cimitirul nou din oraşul Cahul au fost profanate. Acţiunea de vandalizare a avut loc în toiul nopţii. Poliţia a iniţiat o anchetă, însă deocamdată nu are niciun suspect.

Svetlana Stăucean a venit la mormântul mamei sale acum două zile, însă a rămas şocată când a văzut că piatra funerară este la pământ.



"E vandalism. Sunt nişte sălbatici. Monumentul a fost instalat cu 10 ani în urmă şi a costat în jur de 10.000 de lei", a spus Svetlana Stăucean, locuitoarea oraşului Cahul.



Rudele care au venit astăzi să restabilească mormintele spun că prejudiciile se ridică la zeci de mii de lei:



"Eu sunt pensionară şi am bărbat care are acuş jumătate de an şi eu trebuie să strâng bani să fac monument. Da monumentele sunt scumpe 20 de mii de lei".



"Noi venim aici la cei mai scumpi, cei care ne-au lăsat şi ei să facă aşa ceva asta nu este frumos. Nu este credinţa noastră nu se face aşa".



Stepanida Dănăilă este singura angajată a cimitirului şi a fost prima care a observat mormintele profanate: "În fiecare dimineaţă eu verific şi cum am intrat pe poartă un om a fost la pomenire şi mi-a spus că acolo este dărâmat monumentul. Luni dimineaţă a fost, dar eu duminică am fost la lucru până la 16, noaptea cineva a fost".



Reprezentanţii primăriei spun că vor angaja un paznic pentru a evita pe viitor astfel de situaţii.



"Am avut o discuţie cu domnul primar şi am ieşit la un numitor comun ca totuşi să punem funcţie de paznic. Noi la moment nu avem funcţie de paznic, este funcţie de muncitor care activează de la 08:00 până la 17:00", a precizat Vasile Raru, şeful grupului de salubrizare municipiul Cahul.



Poliţiştii nu au deocamdată un suspect.



"Se stabileşte prejudiciul material care a fost pricinuit. Este pornit proces penal pe această cauză. Practic martori nu prea sunt", a declarat Cristina Ciobanu, ofiţer de presă IP Cahul.



Pentru profanarea mormintelor, legea prevede o amendă de până la 42.000 de lei sau până la 3 ani de puşcărie.