17 ani de la atentatele din SUA ce au şocat lumea. Războiul împotriva terorismului continuă şi astăzi

S-au scurs 17 ani de la atentatele care au distrus Turnurile Gemene din New York, dar şi o aripă a Pentagonului, una dintre cele mai păzite clădiri din lume. Atacurile comise de gruparea teroristă Al-Qaida au reprezentat începutul războiului Occidentului împotriva terorismului. Luptă care continuă şi astăzi.



11 septembrie 2001, New York, ora 08:46. Un Boeing 767 al companiei American Airlines, cu 92 de pasageri la bord, loveşte turnul nordic al World Trade Center. Autorităţile americane intră în stare de alertă. La nici 20 de minute distanță, un alt Boeing 767, al companiei United Airlines, cu 65 de oameni la bord, printre care şi cinci terorişti, loveşte al doilea turn, cel sudic.



40 de minute mai târziu, un alt avion se prăbușește peste clădirea Pentagonului. La bord, 64 de pasageri, printre care cinci terorişti. Faţada vestică a Departamentului Apărării este avariată. La ora 10:05, Turnul sudic al World Trade Center se prăbuşeşte. Sute de oameni, între care şi membri ai echipelor de salvare, sunt prinşi sub dărâmături.



Aproape 3000 de persoane şi-au pierdut viaţa în tragedia care a şocat lumea, iar alte câteva sute au fost grav rănite. Statele Unite au intrat într-o stare de alertă fără precedent şi au declanşat războiul împotriva Al-Qaida.