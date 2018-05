15 fapte care dezvăluie lucruri foarte neaşteptate despre lume

Cercetătorii realizează anual foaret multe studii și descoperă lucruri neașteptate despre această lume minunată. De exemplu, cu cât mai stufoasă și mai lungă este barba unui bărbat, cu atât mai probabil acesta va cheli, scrie feminis.ro.

Vei îndrăgi aceste lucruri și unele te vor face să te miri și să le împărtășești cu rudele și cunoscuții tăi.



1. Acneea încetinește procesul îmbătrânirii



Cercetătorii britanici au dovedit că celulele celor care au sau au avut acnee își dezvoltă un mecanism de auto-apărare împotriva îmbătrânirii. Prin urmare, odată cu trecerea anilor, cei care au sau au avut probleme cu acneea arată mult mai tineri decât cei cu complexul perfecțiunii.



2. Oamenii plâng cu accent



Când plânge un copil, el imită tonul similar cu al vocii mamei lui, deoarece un embrion își aude mama din pântec și îi învață vocea. Cercetătorii au ajuns la această concluzie analizând plânsul a 60 de nou-născuți din familii franceze și germane.



3. Corpul în formă de clepsidră indică un IQ crescut



Un studiu ce a inclus peste 16000 de femei a demonstrat că cele cu trunchi în formă de clepsidră erau mai inteligente. Acest lucru se datorează faptului că un astfel de organism produce mai mult omega-3 ce ajută la dezvoltarea creierului și previne îmbătânirea prematură.



4. Barba are legătură cu chelia



Cercetările au scos la iveală faptul că cu cât este mai stufoasă și mai lungă barba unui bărbat cu atât mai mari sunt șansele ca acesta să chelească. Principalul motiv din cauza căruia chelesc bărbații este că excesul de păr din barbă compensează pentru absența celui de pe scalp, pentru ca organismul să primească echilibrul termal de care are nevoie.



5. Gândacii pot mușca



În cele mai multe cazuri, gândacii nu vor mușca sau înțepa oamenii dacă au propria lor mâncare. Cu toate acestea, se poate întâmpla ca în lipsă de altceva, gândacii să caute hrană pe pielea oamenilor, ceea ce duce la iritații și umflături.



6. Pisicile au propriul sistem de navigare



Studiile au arătat că celulele din creierul pisicilor sunt foarte sensibile la câmpul magnetic și le direcționează precum un compas. Tocmai de aceea, pisicile își găsesc ușor drumul spre casă de oriunde ar fi.



7. Laptele matern își schimbă compoziția



Laptele matern își schimbă compoziția când copilul este bolnav. Cercetătorii cred că atunci când un copil este bolnav, saliva acestuia transmite un semnal organsimului mamei și aceasta produce mai mult lapte cu anumiţi anticorpi.



8. Etichetele cu inscripția „0% colesterol” sunt doar o minciună



Există destul de multe ambalaje care afișează informația că produsul respectiv nu conține colesterol, printre care cele de ulei vegetal, dar multe dintre ele sunt doar o capcană de marketing, deoarece oricum colesterolul se găsește doar în produsele de origine animală și specificarea aceasta de pe cele vegetale este de fapt inutilă.



9. Bărbații pot avea sindrom premestrual



Bărbații au ceva ce seamănă cu sindromul premenstrual și este în strânsă legătură cu nivelul scăzut de testosteron din sânge. Iritabilitatea, depresia și izolarea sunt rezultate ale lipsei acestui hormon din organismul bărbaților.



10. Simțul umorului este patologic



Câteodată, unele afecțiuni ale creierului uman duc la excesul de glume și acest lucru este considerat o afecțiune neurologică. În acest caz, să fii amuzant este chiar riscant.



11. Există zăpadă colorată natural



În anumite zone, precum Munții Sierra Nevada din California, poți vedea zăpadă colorată natural în roz, care are gust de pepene roșu. Acest fenomen este explicat de prezența în zonă a algelor (Chlamydomonas nivalis), ce conțin pigmentul roz astaxanthin.



12. Doar 22% dintre oameni își pot mișca urechile



Cei care își pot mișca urechile sunt o minoritate. Unii oamenii reușesc să o facă dacă ridică în același timp sprâncenele, dar doar 22% pot mișca pe rând câte o ureche și numai 18% le pot mișca simultan.



13. Cei care se plâng des vor trăi mai mult



Anumite cercetări indică faptul că oamenii care se plâng tot timpul și nu sunt fericiți cu viața lor, trăiesc, în general, mai mult. Acest lucru se întâmplă deoarece ei se plâng pentru a elibera stresul. Așa că data viitoare când cineva ți se plânge cu lacrimi în ochi despre cât de grea e viața, poți face și tu același lucru.



14. Varza roșie își schimbă culoarea în funcție de lichidul în care este gătită



Culoarea verzei roșii se schimbă în timpul procesului de gătire din cauza faptului că apa are diverse PH-uri. De exemplu, în apă acidă, varza roșie rămâne roz, în apă neutră se face mov și în apă alcalină devine indigo.



15. Inimile îndrăgostiților se sincronizează



Când cineva este îndrăgostit, inima îi bate în același ritm precum a partenerului. Studiul pe care este bazat această descoperire a scos la iveală faptul că femeile încearcă în mod inconștient să ajungă la același ritm cu al partenerilor de viață și se consideră că acest lucru se întâmplă datorită faptului că oamenii au învățat să imite bătăile inimilor de dragul de a avea o legătură mai puternică.