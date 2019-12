140 de copii din Capitală au participat la o competiţie de înot

140 de copii au participat la o competiţie de înot mai puţin obişnuită care a avut loc la Şcoala sportivă nr. 2 din Capitală. Deşi sunt încă la început de cale, micuţii au fost foarte curajoşi. Startul concursului nu a fost dat de tradiţionalul fluier al arbitrului, ci a fost marcat prin colinde şi urături.

Obosiţi, dar fericiţi. Aşa s-au simţit copiii după ce şi-au demonstrat măiestria la natație.



"Îmi place să înot, iar aici am venit ca să înving."



"Eu practic înotul de trei ani deja. Îmi place mult şi antrenorul meu este foarte bun."



Pasionaţii de înot au fost vizitaţi de Moş Crăciun care nu le-au adus dulciuri, ci medalii şi diplome.



Înotul contribuie la formarea caracterului, la dezvoltarea armonioasă a mușchilor, dar şi la îmbunătățirea condiției fizice, spun antrenorii.



"De la vârste fragede, copiii deprind mai uşor tehnicile de înot, iar odată cu trecerea anilor, de la vârsta de 10 ani devine tot mai greu de obţinut un rezultat bun."



"Această competiţie este în premieră, e o motivare pentru tinerii înotători de a frecventa acest gen de sport, de a face performanţă şi de a promova Republica Moldova pe arena internaţională", a declarat Sergiu Postica, directorul Școlii sportive specializată de înot nr.11.



Părinţii şi bunici copiilor s-au simţit mândri de copiii lor. Aceştia spun că pentru ei este important ca cei mici lor să aibă un mod sănătos de viaţă.



"Sportul l-a ridicat pe fiu la înălţime rapid, muşchi lucrează bine, este important să aibă şi un corp sănătos."



"Am venit la această competiţie cu nepoata. Am emoţii pentru ea, ca şi fiecare părinte de aici, sper să obţină tot cei mai bun."



În municipiul Chişinău activează patru şcoli de înot.