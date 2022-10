14 localități din Moldova care găzduiesc refugiați din Ucraina vor primi ajutor în valoare de 290 mii de euro din partea UE

Paisprezece localități din Republica Moldova care găzduiesc refugiați din Ucraina vor primi ajutor prin intermediul inițiativei „Primarii pentru Creșterea Economică”, implementată PNUD. Sprijinul, în valoare totală de 290 mii de euro, include distribuirea unui lot de produse, care conține truse de prim-ajutor, aparate de uz casnic, mobilier, saltele, aparate de încălzit și echipamente IT.

„Autoritățile publice locale sunt în prima linie și au nevoie de sprijin suplimentar pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina. Prin această inițiativă, vom îmbunătăți capacitățile locale și infrastructura antreprenorială și vom stimula crearea de noi afaceri în regiunile Republicii Moldova”, a afirmat ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks.

Totodată, va fi oferită oportunitatea pentru sute de refugiați de a participa într-un program de instruire în domeniul IT și a limbii române. Cursurile vor fi organizate până la sfârșitul acestui an în municipiul Bălți și în UTA Găgăuzia. Cunoștințele de limbă română și IT îi vor ajuta pe refugiați să se angajeze mai ușor.

„Suntem încrezători că aceste cursuri vor contribui la integrarea refugiaților în comunitățile-gazdă. În același timp, instruirea în domeniul IT îi va ajuta să obțină locuri de muncă decente și bine remunerate”, notează Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Totodată, în parcurile publice din cele 14 localități va fi disponibil acces gratuit la Internet. Localitățile vor beneficia și de suport în evaluarea acțiunilor întreprinse de primării pentru gestionarea fluxului de refugiați și susținerea acestora.

De asistență vor beneficia orașele Dondușeni, Drochia, Bălți, Telenești, Călărași, Ungheni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Cărpineni, Leova, Cahul și satele Selemet, Copceac și Palanca.

„Primarii pentru Creșterea Economică” este o inițiativă comună a UE și PNUD pentru a sprijini primarii și echipele acestora din regiunea Parteneriatului Estic. M4EG oferă resurse, rețele și oportunități de învățare pentru a explora noi traiectorii de creștere, pentru a face municipiile și orașele mai atractive pentru oameni și pentru investiții.