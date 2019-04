Poliţia a dat start sezonului patrulării pe două roţi. 14 inspectori au urcat pe biciclete şi urmăresc respectarea ordinii publice în parcuri.



Poliţiştii biciclişti patrulează de la ora 10:00 până la 22:00.



"Am fost doriţi. În afara de serviciu, este ca şi un sport pentru noi", a spus inspectorul INP, Andrei Rotari.



"Şi serviciu, şi sport. Ştiţi cum două lucruri în unul", a spus inspectorul INP, Cristian Ceban.



Inspectorii pe două roţi împart amenzi celor care consumă alcool, droguri, se iau la bătaie sau intră cu maşina în parc.

"Avem arma Block 17, avem gaze lacrimogene, baston telescopic, electroşocul şi cătuşe. Am avut cazuri, când am folosit bastonul şi gazul lacrimonogen şi cătuşele. Arma nu am folosit-o", a spus inspectorul INP, Cristian Vicol.



Cei care speră că vor reuşi să fugă de poliţişti au puţine şanse, pentru că bicicletele sunt performante, potrivit şefului Inspectoratului General al Poliţiei.



" Două elemente importante, care diferă această bicicletă de una simplă este sistemul girofar şi sistemul sonorizant. Deci avem aceste beculeţe, care pot fi accesate care lucrează ca girofarul şi semnalizarea, care la fel poate fi accesată de aici", a spus șeful IGP, Alexandru Pânzari.



Uniforma poliţiştilor - biciclişti este diferită în acest an.



"Am hotărât să introducem mai multe elemente reflectorizante. Am luat în vedere şi acele neajunsuri, care erau la această uniformă şi am hotărât să facem o uniformă mai eficientă, mai frumoasă şi mai practică", a spus șeful IGP, Alexandru Pânzari.



Pe parcursul lui 2019, patrula pe două roţi va fi extinsă în patru oraşe din ţară. Este vorba de Cahul, Bălţi, Cantemir şi Leova. Oamenii spun că datorită poliţiştilor pe biciclete, se simt în siguranţă.



"Prezenţa lor deja îi face pe oameni să fie mai responsabili, să nu încalce ordinea".



"Ne simţim mai în siguranţă, dacă ei sunt".



Serviciul a fost implementat acum doi ani, la iniţiativa şefului IGP.