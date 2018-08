13 grădinițe din sectorul Centru al Capitalei au primit câte un frigider nou (FOTOREPORT)

Copiii, care frecventează grădiniţele din centrul Capitalei vor consuma fructe şi legume păstrate în condiţii bune.

Astfel, 13 instituţii preşcolare din sectorul Centru au fost dotate cu câte un frigider nou. În timp ce unii conducători se plângeau că nu au spaţiu suficient în frigiderele sovietice, alţii erau lipsiţi total de frigorifer.

Astăzi, însă, managerii instituţiilor preşcolare şi-au primit utilajul şi l-au transportat în depozit.

"Sunt foarte mulţumită, o să avem unde să păstrăm fructele, legumele"



Grădiniţa nr.156 până în prezent a avut în dotare un frigider sovietic. Directoarea instituţiei preşcolare spune că, utilajul a fost donat de către un părinte, acum opt ani. De bine, de rău, micuţii au consumat legume şi fructe proaspete, dar din cauza majorării numărului de copii, a crescut şi cantitatea de produse, care nu avea spaţiu pentru păstrare.



"Frigiderul are în jur de 15 ani. Nu era bun pentru că nu era încăpător. Are şi gheţăria şi din cauza aceasta nu e aşa încăpător. Dar acum o să ne fie cu mult mai uşor", a spus directoarea grădiniţei nr.156, Eugenia Roput.



Dacă unele instituţii preşcolare au încercat să găsească soluţii de răcire a produselor, altele au fost lipsite de frigider pentru vitamine. Un exemplu este creşa "Mioriţa", care a pierdut kilograme întregi de fructe şi legume din cauza că nu avea unde să le păstreze.



"Eram nevoiţi să primim produsele şi să le dăm deodata copiilor, nu puteam să luam cu rezervă ca să avem permanent aceste bunătăţi de vară. Şi merele de vară sunt mere care nu se ţin ca iarna", a spus directoarea grădiniţei nr.59, Natalia Țabur.



Acum, Natalia Ţabur este mai mult decât mulţumită de noua achiziţie.



"Foarte bun, foarte încăpător, în rând are foarte multe poliţe şi respectiv o să putem să aranjăm cutiile cu fructe şi legume."



Potrivit direcţiei Educaţiei, Tineret şi Sport din sectorul Centru, achiziţiile au făcute datorită unui proiect susţinut de Primăria Chişinău. În total, 21 de instituţii preşcolare au primit câte un frigider sau o maşină de spălat, iar pentru acestea s-au cheltuit 150 de mii de lei.



"Până în 2017, starea acestor utilaje lăsa de dorit, multe dintre ele au fost reparate de mai multe ori, iar unele din ele deja nu puteau fi reparate. Sarcina noastră este de a asigura o calitate înaltă pentru alimentaţia copiilor. Aceste frigidere vor permite să fie păstrate în condiţii mai bune anume produsele ce ţin de fructe şi legume", a spus directorul DETS, sectorul Centru, Natalia Strajesco.



"Normal că este necesar de aceea că reieşind din numărul de copii pe care-l avem. Ştiu că este o firmă foarte bună şi costisitor şi are şi o durată de utilizare mult ai lungă", a spus directorul-interimar grădiniţa nr.6, Tatiana Zanoci.



"Dacă în anii trecuţi nu era necesar pentru cartofi, ceapă să avem frigider, acum produsele sezoniere este necesar să fie păstrate la rece în frigider. Suntem convinşi că orice utilaj care îl primim este de calitate, este performant", a spus directorul grădiniţei 167, Larisa Melenteanu.



În total, şapte grădiniţe din sectorul Centru al Capitalei au primit maşini de spălat, iar 14 s-au ales cu frigidere.