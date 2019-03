13 dintre cele mai bune filme despre SEX

Severine este o tânără frumoasă, căsătorită cu un octor. Deşi îşi iubeşte soţul chiar dacă aesta nu îi poate oferi contact fizic, se aventurează în experienţe erotice cu alţi bărbaţi. În final, devine prostituată, fără să-i fie afectată căsnicia.Abby locuiește cu partenera ei, iar împreună au un fiu. Relația de lungă durată pe care o au devine lipsită de pasiune, iar Abby este din ce în ce mai frustrată din punct de vedere sexual. După ce fiul ei o lovește din greșeală cu o bâtă de baseball, Abby decide că nu ar trebui să-și reprime dorințele. Astfel începe o aventură care îi aduce o experiență sexuală fantastică și emoțională.Acțiunea are loc în Rococco, Franța, unde o văduvă, Marquise de Merteuil, și fostul ei amant pun un pariu îndrăzneț. Valmont este un bărbat care măsoară succesul în funcție de numărul de femei seduse, astfel că Marquise îl provoacă să o seducă pe Cecile de Volanges, care este pe cale să se căsătorească. Premiul său va fi acela de a petrece o noapte cu Marquise.Valérie este o tânără nimfomană care își povestește experiențele sexuale pe care le-a avut de-a lungul vieții, ajungând să facă și prostituție. Mai mult decât atât, ea încearcă să-și înțeleagă anumite acțiuni săvârșite până în prezent.Acțiunea se petrece în New York și urmărește aventurile sexuale ale dr. Bill Harford (Tom Cruise) și ale soției lui, Alice (Nicole Kidman), care intră în contact cu o societate secretă ce organizează orgii.Un grup de liceeni din California de Sud se bucură de cele mai importante momente din adolescență, stimulați de subiecte precum sex, droguri și rock n` roll.Bazat pe o poveste reală ce a avut loc în Japonia dinainte de război, filmul ne prezintă aventura dintre un bărbat și una dintre slujitoarele lui. Dorința lor devine o obsesie sexuală atât de puternică încât sfârșește cu violență.Un muzician din Londra se întâlnește o dată pe săptămână cu o femeie pentru o serie de partide de sex, pentru a scăpa un moment de realitate. Într-o zi, Jay o urmărește și află mai multe lucruri despre viața partenerei. Aici, relația lor se schimbă.Seligman găsește o femeie rănită pe stradă și îi oferă adăpost. După ce își cunoaște salvatorul, Joe (așa cum i se prezintă) îi explică bărbatului că este nimfomană și îi povestește experiențele proprii.Un adolescent din Chicago caută metode prin care să se distreze cât timp părinții lui nu sunt acasă. Situația scapă foarte repede de sub control, iar tânărul trebuie să se confrunte cu provocările care apar.Ann este căsătorită cu John, iar acesta are o aventură cu Cynthia, sora soției lui. Viețile tuturor personajelor principale se schimbă în momentul în care Graham, un vechi prieten de-ai lui John își face apariția.Brandon este un bărbat în vârstă de 30 de ani. După ce sora lui mai tânără se mută în apartamentul său, lumea lui Brandon scapă de sub control. Filmul examinează natura nevoii, cum ne trăim viețile și experiențele care ne conturează personalitățile.Doi tineri alături de o femeie pornesc într-o excursie prin Mexic, timp în care află mai multe lucruri despre ei înșiși, prietenie, viață și sex.