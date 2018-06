12 întrebări la care probabil că nu ştii să răspunzi corect

Unii oameni confundă educația cu înțelepciunea și cred că dacă au o diplomă, informațiile obținute sunt suficiente, dar mai puțin de 10% din populație răspunde corect la următoarele întrebări, scrie feminis.ro.

Am făcut o selecție de fapte din mai multe domenii, care îți va ridica un mare semn de întrebare asupra nivelului tău de cunoștințe.



1. Ce faci într-o cameră cu fum?

Într-o încăpere care a luat foc trebuie să stai cât mai jos, deoarece căldura și fumul se ridică, iar la podea este mai mult aer și e mai răcoare.



2. Unicornii au dispărut?



Unicornii sunt creaturi mitice care nu au existat niciodată. Doar animalele reale pot dispărea.



3. De la ce vine "M"-ul din A.M. și P.M.?



A.M. înseamnă „ante meridian”, construcție de proveniență latină cu înțelesul de „before midday” (înainte de miezul zilei), iar P.M. vine de la „post meridian” (după mijlocul zilei).



4. Ce vârstă trebuie să aibă cineva ca să candideze la președinția Statelor Unite?



O dată cu vârsta vine înțelepciunea și maturitatea, iar fondatorii Statelor Unite au inclus această idee în constituție când au introdus paragraful care menționează că președintele Statelor Unite ale Americii trebuie să aibă minim 35 de ani.



5. Care a fost scopul inițial al foliei cu bule?



Folia cu bule a fost inventată în 1957, de doi ingineri care au lipit două perdele de baie și au creat din greșeală o folie cu bule, pe care inițial, au încercat s-o vândă pe post de tapet.



6. Berea Guinness se oferă donatorilor de sânge din Irlanda?



Da, în Irlanda este o tradiție ca cei care donează sânge să primească un pahar de bere, ca să poată înlocui rezerva de fier din organism.



7. Cât cântărește un nor normal?



Un nor normal are aproximativ 450 de kilograme, ceea ce înseamnă că mereu există milioane de litri deasupra capetelor noastre, adică echivalentul a 100 de elefanți.



8. Ce este mai vechi: Imperiul Aztec sau Universitatea din Oxford?



Universitatea din Oxford a fost fondată în anul 1249, dar procesul de predare în locul respectiv a început încă din 1096, iar Imperiul Aztec a luat ființă în 1325.



9. Care este animalul național din Scoția: Monstrul din Lochness sau Unicornul?



Unicornul a fost simbolul scoțian încă din secolul al 12-lea, când forma lui a fost folosită pe post de armură pentru caii armatei lui William I.



10. Roșia este un fruct sau o legumă?



Roșia este un fruct dezvoltat din baza florii și conține semințe, dar este folosit pe post de legumă.



11. Ce număr purta Marilyn Monroe la rochie?



Conform mărimilor US, actrița purta la vremea respectivă 0-6, dar în anii 1950, măsurile s-au schimbat dramatic și mărimea 12 de atunci a devenit 0 din ziua de astăzi. Acest lucru s-a petrecut deoarece nu existau mărimi de copii pe vremea aceea.



12. Unde este localizat Laos: în Asia sau Africa?



Laos se află în Sudul Asiei și are ca vecini Thailanda și Myanmar (Burma) la vest, China la nord, Vietnam la est și Cambodgia la sud.