11 goluri în tricoul echipei naționale! POVESTEA DE SUCCES a lui Sergiu Cleşcenco, unul dintre jucătorii emblematici ai Moldovei

Foto: moldfootball.com

S-a retras din echipa naţională acum 12 ani, însă recordul său de 11 goluri în tricoul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova nu poate fi egalat de atunci de niciun alt fotbalist. Cu 2 zile înaintea debutului "tricolorilor" în Liga Naţiunilor, eleviii lui Alexandru Spiridon ar trebui să-şi fixeze şi acest obiectiv: măcar egalarea recordului stabilit de Sergiu Cleşcenco, unul dintre jucătorii emblematici ai Republicii Moldova.



El a făcut primii paşi în fotbal la Criuleni, unde s-a născut. După ce a terminat clasa a şasea s-a mutat în capitală, unde a continuat studiile la Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv. Jocul impecabil în gura porţii şi viteza explozivă ale tânărului atacant nu au putut fi trecute cu vederea de cluburile profesioniste.



După absolvirea liceului, Sergiu a semnat cu Zimbru Chişinău. În scurt timp, acesta a devenit o piesă indispensabilă în angrenajul "galben-verzilor", jucând în atac alături de Alexandru Spiridon şi Iurie Miterev.



În 1995 Zimbru a efectuat un cantonament de pregătire în Olanda, unul care avea să fie crucial în cariera lui Cleşcenco. Împreună cu Sergiu Nani el i-a impresionat pe reprezentanţii clubului Go Ahead Eagles din Deventer, care pe atunci juca în Eredivizie, primul eșalon valoric al fotbalului olandez.



Cei doi nu au stat mult pe gânduri şi au semnat contracte valabile pe două sezoane.



"Iniţial am jucat în primul eșalon valoric, iar după retrogradare am continuat evoluţia în cel de-al doilea. Sergiu Nani a plecat, iar eu am rămas. Echipa noastră a ajuns în faza play-off pentru revenire în prima divizie, însă nu a fost să fie", a declarat Sergiu Cleşcenco.



După aventura din Olanda, Sergiu a revenit la Zimbru, pentru ca în 1999 să meargă în Israel, unde a semnat cu unul dintre cele mai importante cluburi de acolo, Maccabi Haifa. Atacantul "tricolor" a jucat 5 ani în această ţară din Orientul Mijlociu, perioada putând fi considerată una de glorie în cariera sa.



"Am avut o perioadă reuşită în Israel. Pot afirma asta pentru că am devenit golgheter al campionatului şi am și cucerit titlul. Am jucat bine şi în cupele europene", a subliniat Cleşcenco.



După 2 ani la Maccabi Haifa, cu care a luat titlul de campion al Israelului, a urmat un transfer de răsunet și alți doi ani la Hapoel Tel-Aviv, cu care a cucerit Cupa. Acolo, Sergiu a devenit rapid idolul suporterilor. În special după ce a dat goluri importante unor "granzi" ai fotbalului european precum AC Milan şi Chelsea Londra, pe care le-a înfruntat în Cupa UEFA.



"Nu am realizat imediat că am dat gol, deoarece am reluat balonul în poartă cu capul. Am realizat un pic mai târziu că mingea a lovit bara, iar apoi a intrat în poartă. Nu mi-am dat seamă de la început, ci peste câteva fracțiuni de secundă", a menţionat Sergiu Cleşcenco.



Actualul selecţioner al echipei naționale de tineret de până la 21 de ani a fost atât de îndrăgit de presa din Israel, încât jurnaliştii l-au supranumit "Kalaşnikov".



"Eram pe val în acea săptămână. Am marcat un gol în Campionatul Israelului, apoi am înscris pentru naţională în partida cu Ungaria. Am revenit la club şi am dat patru goluri în repriza a doua a meciului din deplasare cu Hapoel Petah-Tikva. După asta în ziare mi-au schimbat numele: din Cleşcenco am devenit Kalaşnikov", a precizat Cleşcenco.



Pe lângă performanţele înregistrate la echipele de club, Sergiu a fost un jucător fără de care era greu de imaginat "11"-le echipei naţionale din acea perioadă. Între 1991 și 2006 Cleşcenco a strâns 69 de selecţii şi, cu 11 goluri la activ, este cel mai bun golgheter all-time al reprezentativei Republicii Moldova.



Fostul atacant este de părere că recordul său va fi mai ușor de doborât în condițiile în care a fost înfiinţat o altă competiție pentru echipele naționale: Liga Naţiunilor:



"Mi-am încheiat cariera de jucător acum mai bine de un deceniu, însă tot mă aflu în vârful topului. Între timp atacanţii 'naționalei' se schimbau foarte des și din acest motiv nu au reuşit să înscrie atâtea goluri. Odată cu inaugurarea Ligii Naţiunilor sunt mai multe şanse ca recordul meu să fie doborât. Pe timpul meu jucam mereu într-o grupă cu ba cu Anglia, ba cu Italia, ba cu Germania sau Olanda şi era greu să le dai gol unor asemenea echipe"-



Cleşcenco este urmat în topul golgheterilor echipei naționale de Alexandru Epureanu, cu 8 goluri. Actualul căpitan al tricolorilor ar putea egala recordul lui Cleşcenco chiar în Liga Naţiunilor. "Tricolorii" vor susţine 6 partide în acest turneu, iar trei goluri marcate l-ar urca pe Epureanu alături de Cleșcenco golgheter all-time al selecţionatei.



Echipa noastră națională îşi va începe aventura în Liga Naţiunilor pe 8 septembrie în deplasare, într-un meci cu Luxemburgul. Partida va putea fi urmărită în transmisiune directă la CANAL 3. Trei zile mai târziu "tricolorii" vor juca la Chişinău cu naționala statului Belarus, meciul putând fi urmărit de asemeni în direct, dar la PRIME.