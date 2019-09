100 de zile de cumătrism. Cine sunt rudele care au fost investite în funcție de guvernul Sandu

S-au bătut cu pumnul în piept şi au promis că dacă vin la guvernare, vor promova meritocrația şi vor pune capăt "cumătrismului" în politică.

Acestea au fost angajamentele liderilor Blocului "ACUM", Maia Sandu și Andrei Năstase, în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Au demonstrat, însă, că nu ştiu să se ţină de cuvânt și au uitat ce le-au promis cetățenilor.



"Noi vă promitem că nu se vor mai repeta lucruri care s-au întâmplat în trecut, atunci când oamenii erau angajaţi sau promovaţi în funcţii altfel decât pe bază de meritocraţie, atunci când cumătrismul, nănășismul și așa mai departe erau criterii de selectare și avansare în funcții", a spus MAIA SANDU, prim-ministru.



Andrei Năstase nici nu a apucat bine să preia funcția de ministru de Interne că l-a şi desemnat pe cumătrul său, Gheorghe Balan, fost judecător demis pentru abateri disciplinare, la șefia Inspectoratului General al Poliției. Năstase nu a vrut să recunoască faptul că sunt cumetri.



"- Domnul Balan a fost numit în calitate de…

- (REPORTER) Cumătru?

- (NĂSTASE) Domnișoară, aveți puțină decență.

- (REPORTER) Păi, e cumătrul dvs. Cum l-ați numit în așa funcție? Ați spus că...

- (NĂSTASE) Domnișoară, vă rog din suflet să păstrați decența și deontologia."



"- Este sau nu cumătrul dvs.?

- Domnişoară, vă rog să vă liniştiţi.

- Şi eu vă rog să răspundeţi la întrebare.

- Afinitatea sau afinitățile pe care le am cu domnul Balan nu au avut nimic în comun cu numirea acestuia în funcţia de şef interimar al Inspectoratului General de Poliţie."



Abia peste o lună, chiar Gheorghe Balan a recunoscut relaţia de rudenie dintre cei doi.



"Suntem cumătri", a spus GHEORGHE BALAN, șeful interimar al IGP.



Gheorghe Balan a dezvăluit ulterior cum a ajuns în funcţia de şef al IGP. Meritul său a fost că a răspuns la apelul lui Andrei Năstase, care a sunat mai multe persoane pentru a le propune acest fotoliu.



"În ziua de 8 şi ziua de 9 iunie a contactat mai mulţi angajaţi ai poliţei, care nu-i răspundeau la telefon. Mi s-a solicitat sprijin şi ajutor şi am zis bine, dacă nu este alternativă", a spus GHEORGHE BALAN, șeful interimar al IGP.



Cu toate astea, Balan nu vede niciun conflict de interese în faptul că a fost numit în funcție de cumătrul său.



"Chestiunea de fin, nănaş, cumătru nu este incompatibilă cu aceste funcţii publice", a spus GHEORGHE BALAN, șeful interimar al IGP.



O situaţie similară a fost şi la Ministerul de Externe. Abia ajuns în funcție, Nicu Popescu l-a numit șef de cabinet pe nașul său de cununie, Andrei Popov.



"- El a revenit din Franţa cu rucsacul, eu l-am ajutat, de la o întâlnire la alta, telefonul, powerbank, fire. Am realizat că pot fi de folos. Nicu a spus ce ar fi dacă am lucra împreună. Foarte rapid am spus "da". - Faptul că sunteţi naş nu vedeţi o problemă în asta? - Nu", a spus ANDREI POPOV, președintele Institutului pentru Inițiative Strategice.



La doar câteva zile după ce s-a revoltat opinia publică, ministrul Popescu a anunțat că Popov nu va mai activa la Ministerul de Externe.



Iar la sfârșitul lunii iulie, Ionela Costachi, fosta soție a deputatului PAS, Dumitru Alaiba, a fost numită secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii de către membrii Cabinetului de miniștri. La începutul lunii august, și Iuliana Cantaragiu, nepoata deputatului PPDA, Iurie Reniță, a ajuns secretar de stat, doar că la Ministerul Agriculturii. Reniță s-a jurat că nu are nicio legătură cu asta.



"Am aflat şi eu din presă de faptul că a fost acceptată în calitate de Secretar de Stat. Eu ştiu că era şi este membru a PAS-ului", a spus Iurie Reniţă deputat PPDA.



Nici Procuratura Generală nu a fost ocolită de numiri bazate pe afinități. Procurorul general interimar, Dumitru Robu, este finul de cununie al procurorului Vera Chiranda, fapt confirmat de Procuratura Generală. Naşa, la rândul ei, este cumătra ministrului de Interne, Andrei Năstase.



"Aflu și eu faptul că fata cu care eu am stat într-un birou, de la care am învățat eu multe, am stat într-un birou și bineînțeles când s-a născut primul copil al meu, cam toți colegii mei din procuratură doreau să fie cumătri cu mine. Bineînțeles, cu dânsa ne spuneam chiar și înainte cumătră vulpe. Acum aflu că este nașa lui ăstuia. Vreau să vă spun că în țara asta noi toți suntem cumătri, nași, fini", a spus ANDREI NĂSTASE, ministrul de Interne.



Iar deputatul socialist Victor Gaiciuc, care este tatăl finului de cununie al lui Igor Dodon, a fost numit consilier prezidenţial în domeniul Apărării și securității naționale, precum şi secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat chiar de şeful statului.



Aparent, nici premierul Maia Sandu nu s-a arătat prea deranjată de aceste numiri și nici nu a abordat acest subiect în spațiul public. Și-a amintit de cumătrism și nănășism doar la Comrat, în timpul inaugurării Irinei Vlah în funcția de bașcan al Găgăuziei şi, de ochii lumii, a criticat acest fenomen din instituţiile statului.



"Atunci când conducătorii sunt numiţi după principiul cumătrismului şi nu după capacităţile profesionale, este afectată buna funcţionare a statului", a spus MAIA SANDU, prim-ministru.