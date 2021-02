100 de câini de vânătoare din Moldova şi România şi-au demonstrat abilităţile de depistare a prăzii în cadrul unei competiţii

"Noi verificăm cât de pregătiţi sunt câinii de vânătoare şi care sunt calităţile lor vânătoreşti. Câinele trebuie să găsească mistreţul după miros, să latre şi să-i arate stăpânului că aici este porcul sălbatic.", a spus arbitrul, Roman Beliciuc."E o experienţă super. După atâta drum cât am făcut să vin aici. E okay. Mai am un câine, care va intra mâine, şi sper că va găsi mistreţul.", a spus vântorul din România, Alexandru Mureşanu."Acesta este un sport, aici mai se poate de întâlnit cu oamenii, de mai stat de vorbă, de odihnit. E o pasiune frumoasă."."Noi aici avem o fripturică de mistreţ, pregătită la ceaun. În care am pus ceapă, usturoi şi vin roşu. Astăzi în meniu este şi soleancă, o zeamă rusească şi măliguţă cu murături şi cu brânză de oi.""Participă doar câini de rasa Laika vest siberiană şi Laika rusă europeană. Majoritatea participanţilor vin din Moldova şi toţi sunt amatori de vânătoare la mistreţ.", a spus reprezentantul Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova, Vadim Nichiforov.