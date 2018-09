10 seriale pe care merită să le vezi în această toamnă

Această toamnnă este plină de premiere mult așteptate și pentru a nu rata nici un serial interesant, criticii de film au alcătuit o listă demnă de luat în seamă.

Când nu ai ce face, alege dintre următoarele seriale unul care să-ți ocupe timpul în mod plăcut, scrie feminis.ro.



1. You



Acest serial a fost lansat pe data de 9 septembrie și este despre o complicată poveste de dragoste din secolul 21. Personajul principal, Joe Goldberg, lucrează într-o bibliotecă și se îndrăgostește de o scriitoare atrăgătoare, dar decide s-o urmărească în loc să se prezinte pur și simplu. Datorită Internetul și a site-urilor de socializare, el află tot ce se poate despre ea și face o obsesie pentru tânără.



2. Maniac



Pe data de 21 septembrie va fi lansată comedia neagră „Maniac”, care-i are în rolurile principale pe Emma Stone și Jonah Hill. În acest serial este vorba despre 10 voluntari care iau parte la un experiment științific ce ar trebui să salveze oamenii de la orice afecțiune psihică. Acest experiment radical ar trebui să rezolve problemele participanților, care vor simți însă pe pielea lor efectele adverse, necunoscute la început.



3. Manifest



Fanii serialului Lost vor îndrăgi această nouă aventură ce se va lansa pe data de 24 septembrie, deoarece după ce aterizează, pasagerii zborului #828 află că au trecut mai mult de 5 ani de când au plecat, iar familiile și prietenii au pierdut deja orice orice speranță de a-i mai găsi în viață. Pasagerii vor trebui să rezolve acest mister și să înfrunte multe alte probleme.



4. A Million Little Things



Data de lansare a acestui serial, care vorbește despre prietenia adevărată dintre femeile de 30 de ani, este 26 septembrie. După ce una dintre cele 8 prietene se sinucide, celelalte încep să se gândească la viețile lor și realizează că a venit timpul pentru o schimbare. Ele vor înfrunta împreună, dar și separat, multe aventuri, în care se vor susține una pe cealaltă, dar fiecare își va găsi, până la urmă, propriul drum în viață.



5. Murphy Brown



Acest serial este un remake al celui omonim in anii '90. Personajul principal, Murphy Brown, este o femeie puternică și un profesionist desăvârșit, gazda unei emisiuni despre politică. Vor fi atinse mai multe subiecte importante și reale, toate de actualitate.



6. Charmed



O întreagă generație a crescut cu serialul ce avea același nume în anii 1998-2006, iar acum povestea se reia, din data de 14 octombrie. În centrul atenției vor fi trei surori vrăjitoare, care luptă cu forțele răului. De data aceasta, toate trei au nume care încep cu litera M: Macy, Mel și Maggie.



7. Camping



Tot din 14 octombrie va începe o mini-serie comedie despre criza dintr-o relație. Soția plănuiește sărbătorirea celor 45 de ani ai soțului în natură și cei doi merg la un picnic cu prietenii, dar totul se transformă în haos și cei doi își pun căsnicia sub lupă.



8. Chilling Adventures of Sabrina



Netflix va lansa pe 26 octombrie un serial fantasy în care personajul principal ste o tânără vrăjitoare pe nume Sabrina, care are de luat o decizie foarte grea: să trăiască ca o adolescentă normală sau să devină parte dintr-o lume supranaturală, doar că în timp ce ea încearcă să se hotărască, forțele răului decid s-o atace.



9. Escape at Dannemora



Acest serial, care va fi lansat pe 18 noiembrie, se bazează pe evenimente reale și spune povestea a doi bărbați condamnați pe viață într-o închisoare din America. Ei evadează și autorităților le ia 3 săptămâni să-i prindă, dar în tot acest timp nu vei putea să te plictisești.



10. The Little Drummer Girl



Faimosul regizor corean, Park Chan-wook, și-a îndrumat actorul principal, în rolul unui agent secret israelian, în privința recrutării unei tinere actrițe, pe nume Charlie, pentru a putea captura un terorist. Fata ajunge să facă parte dintr-o operațiune complicată.