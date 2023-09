10 pretendenţi pentru fotoliul de primar al Capitalei și-au depus dosarele în prima zi de înregistrare în cursa electorală. Ce obiective au candidații

Pe 19 septembrie s-a dat start înregistrării pretendenţilor pentru fotoliul de primar al Capitalei. Astfel, în prima zi, zece candidați deja s-au înscris şi au tras la sorţi pentru locul lor în buletinul de vot. Candidaţii pot depune dosarele până în data de 5 octombrie la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale din municipiul Chişinău. În termen de 7 zile, CEC va examina dosarele depuse de pretendenţi şi îi va înregistra oficial în cursa electorală.

Primii care au venit, ieri, la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale din Chişinău au fost cei de la Partidul "PACE". Au venit înainte de ora 8 dimineaţa, chiar dacă depunerea actelor a început la ora 10. Aşa cum candidatul înaintat de Partidul PACE pentru funcţia de primar al Capitalei, Constantin Butucel, nu se află în Moldova, s-au prezentat doar membrii echipei.

"Constantin este o persoană foarte capabilă, este câştigătorul unui concurs olandez în domeniul managementului, e om cu experienţă, conduce o întreprindere destul de mare. El nu vorbeşte teorie, dar cunoaşte, pentru că a trăit într-o ţară europeană şi astfel va face şi în Republica Moldova", a spus Denis Roșca, prim-vicepreşedintele Partidului "PACE".

Pretendenţii la fotoliul de primar al Capitalei au planuri măreţe, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii, eliberarea oraşului de ambuteiaje, lupta împotriva corupţiei şi a construcţiilor ilegale.

"Vrem să construim o infrastructură care să permită să avem un oraş liber, să putem răsufla, să nu ne pierdem timpul în ambuteiaje ore întregi. Ne propunem să avem curţi amenajate şi vom lupta împotriva proiectelor cosmetice care au fost făcute în municipiul Chişinău", a menționat Lilian carp, pretendentul Partidului Acţiune şi Solidaritate.

"Noi, ca de obicei, cu Tatăl Nostru şi cu gânduri senine, venim să luptăm cu nedreptăţile din Capitală şi, credeţi-mă, că sunt suficient de multe. Noi am demonstrat că am îndeplinit funcţia de consilier municipal neavând această funcţie, am rezolvat o serie de probleme la nivel de municipiu", a spus Vasile Costiuc, pretendent din partea Partidului "Democraţia Acasă".

"Prioritatea noastră principală va fi dezvoltarea infrastructurii şi a proiectelor mari de infrastructură care vor veni să soluţioneze principala problemă a Chişinăului şi anume traficul infernal. E vorba de construcţia a trei pasaje subterane Ne propunem în patru ani să construim şi 4 drumuri expres sub formă de autostradă", a precizat Vadim Brînzaniuc, pretendent din partea PSDE.

"Vom veni cu propuneri pentru Chişinău, în baza unei analize, începând de la ambuteiaje, situaţia cu transportul public, fondul rezidenţial şi alte probleme", a spus Anatolie Usatîi, candidatul PDCM.

Sunt candidaţi care vor să mute Piaţa Centrală din Centrul Capitalei.

"Vrem să mutăm Piaţa Centrală din raza oraşului. Noi vom elibera şi drumurile, în fiecare zi zeci de autocare vin la Gara de Nord şi Gara Centru pentru că oamenii vin să cumpere ceva, nu e necesar ca Piaţa Centrală să fie instalată anume în Centru", a menționat Mihai Bagas, pretendent din partea Mişcării Liga Orașelor și Comunelor.

Tot în prima zi au mai depus actele Ruslan Codreanu, care a fost înaintat de Blocul electoral ce-i poartă numele, Diana Caraman de la PCRM, Ion Ştefăniţă, pretendentul din partea "Mișcării Respect Moldova", şi Adrian Albu de la PSRM.