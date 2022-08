10 filme numai bune de urmărit la sfârșitul verii

Chiar dacă poate îți faci deja planuri pentru toamnă, există câteva filme care te vor face să îți aduci aminte cu plăcere de ceea ce ai trăit în această vară. Fie că vorbim de sentimentele pe care le-ai avut atunci când ai început o nouă relație amoroasă sau de prietenie, de aventurile cu prietenii sau de lecțiile pe care le-ai învățat, aceste pelicule de mai jos sunt perfecte de urmărit la sfârșitul verii.

Moonrise Kingdom (2012)

Moonrise Kingdom, în regia lui Wes Anderson, este unul dintre filmele pe care ar trebui să le vizionezi la sfârșitul verii. Povestea are în prim-plan doi adolescenți, Sam, care a evadat din tabăra cercetașilor, și Suzy, care fuge de părinții ei. Ei intenționează să fugă împreună și să găsească un golf izolat și romantic pe insula New Penzance. Intriga filmului a avut ca sursă de inspirație experiențele de care au avut parte în copilărie regizorul Wes Anderson și scenaristul Roman Coppola, scrie elle.ro.

Almost Famous (2000)

William, un adolescent în vârstă de 15 ani, își ascunde adevărata vârstă pentru a obține un loc de muncă și pentru a scrie pentru revista Rolling Stone. Toată această misiune îl duce într-un turneu cu trupa rock Stillwater, acolo unde este martor la aventurile acesteia. Chitaristul formației acceptă în cele din urmă să ofere un interviu. Cu această ocazie, William are parte de o promisiune în ceea ce privește cariera lui de jurnalist în domeniul muzicii.

Adventureland (2009)

James și Em își petrec vara lucrând în parcul tematic Adventureland. Deși James își dorea să meargă într-o călătorie înainte de a studia la o facultate din cadrul Ivy League din New York, visul lui este spulberat după ce părinții lui nu îl pot ajuta financiar și trebuie să își găsească un loc de muncă. Acolo, o întâlnește pe Em, față de care are sentimente. Cei doi învață mai multe despre viață, dragoste, dar și încredere, iar James descoperă care sunt lucrurile pe care le apreciază cu adevărat.

The Way, Way Back (2013)

The Way, Way Back spune povestea unui adolescent introvertit care pleacă în vacanța de vară alături de mama lui și iubitul acesteia. Duncan decide să lucreze la un parc acvatic, acolo unde se împrietenește cu managerul acestuia, Owen, care îl ajută să aibă mai multă încredere în el.

Jaws (1975)

Brody și colegii săi îl vânează pe marele rechin alb care a terorizat locuitorii din Amity Island. Căutarea se dovedește a fi una periculoasă, cu multe momente triste, cum ar fi cele în care Quint și alții sunt victimele rechinului, însă mai sunt și clipe în care regăsești puterea prieteniei. Filmul s-a bucurat de o apreciere imensă din partea publicului, iar printre motive se numără faptul că surprinde o creatură de temut a mării.

About Time (2013)

About Time urmărește viața lui Tim, protagonistul peliculei, dar și relația dintre el și tatăl său. El descoperă faptul că bărbații din familia lui pot călători în timp, însă fără să schimbe și istoria. Deși își face o iubită, el tot se gândește că persoanele dragi lui nu pot fi protejate de probleme pe care le întâmpină zilnic. Acest film te va învăța cum să profiți și să te bucuri mai mult de fiecare moment pe care îl trăiești.

Disturbia (2007)

Acest thriller este inspirat după filmul Rear Window a lui Alfred Hitchcock. Filmul îl surprinde pe Kale, care e arestat la domiciliu după ce și-a atacat profesorul. După ce a văzut că bărbatul care locuiește lângă el și-a ucis soția, Kale cere ajutorul unor prieteni, în speranța că va găsi dovezi cu privire la faptul că vecinul său este un criminal în serie.

Forgetting Sarah Marshall (2008)

Peter trece printr-o despărțire și merge în Hawaii, însă acolo are parte de o surpriză. El se întâlnește cu nimeni alta decât Sarah, fosta lui iubită. Nu trece mult până când Peter se îndrăgostește de Rachel, o angajată a hotelului, care îl ajută să o uite pe Sarah. Filmul te va face să îți aduci aminte cu nostalgie de o vară plină cu peripeții.

Kings Of Summer (2013)

Joe pleacă în pădure cu doi dintre prietenii săi și decid să își petreacă vara construind o casă în pădure și trăind acolo. După ce este terminată casa, realizează că sunt stăpânii propriului lor destin. Cei trei au parte de o mulțime de evenimente și experiențe, pe care merită să le descoperi la sfârșit de vară.

Stand By Me (1986)

Patru tineri pleacă într-o călătorie în Oregon în 1959 pentru a găsi cadavrul unui băiat dispărut, însă pe parcurs au parte de diverse pericole, care înglobează cu succes o aventură petrecută într-o vară. Cu ajutorul acestei călătorii, Gordie, Chris, Vern și Teddy învață o lecție importantă, și anume ce înseamnă prietenia.