10 din oficiu la BAC. 22 de elevi ai unui liceu din Capitală, au susţinut testul Cambridge English

Încă o zi cu emoţii pentru absolvenţii claselor a XII-a, care au susţinut proba de Bacalaureat la limba străină. Majoritatea elevilor, peste 11 mii, au trecut proba de foc la limba engleză, iar ceilalţi la limbile franceză, germană, spaniolă, italiană şi turcă. Însă 1301 au primit nota zece din oficiu.



Printre ei sunt și 22 de elevi ai Liceului "Onisifor Ghibu" din Capitală, care au susţinut testul Cambridge English, recunoscut internaţional.



Absolvenții spun că nu le-a fost uşor, deoarece au făcut lecţii online, dar au reuşit să obţină peste 160 de puncte.



"Am fost la un centru de examinare din centrul Chişinăului, a fost constituit din patru etape. Toate acestea aveau nevoie de o pregătire specială", a menţionat Cristian Zgherea, absolvent.



"Iniţial, trebuia să îl susţin în martie, însă atunci a fost pandemia şi a urmat o pregătire intensivă. Am avut chiar foarte mari emoţii, însă, profesoara a găsit în mine acest curaj de a participa", a spus Andreea Cozma, absolvent.



Profesoara de limba engleză din acest liceu spune că este mândră de rezultatele elevilor săi.



"Ei se pregăteau foarte minuţios, sunt foarte mândră de ei că au reuşit, din 31 de elevi au susţinut 22", a spus Kristina Cernei, profesoară de limba engleză.



În schimb, candidaţii care au susţinut proba la una dintre cele şase limbi străine au fost copleșiti de emoţii:



"Am mai preluat testele care erau pe site şi în general ce ne-a predat doamna profesoară am recapitulat".



"Sunt destul de emoţionată. Sperăm că totul va fi bine".

Următoarea probă la examenul de bacalaureat va avea loc în 15 iunie. Peste 16 mii de absolvenți vor susţine proba la profilul de studiu.