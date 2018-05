10 curiozități despre FEMEI. Pe unele dintre ele, cu siguranţă nu le ştiai

Femeile. Ce ar fi viața fără ele? Cu toate acestea, sunt momente în care bărbații își doresc să nu le fi întâlnit și sunt clipe când mulțumesc Divinității pentru că ele există. Iată zece curiozități despre femei, potrivit libertatea.ro.

1. Femeile vorbesc în jur de 20.000 de cuvinte pe zi, în condițiile în care un bărbat folosește în jur de 13.000.



2. O femeie medie din Marea Britanie are 19 perechi de pantofi, dar poartă doar 7.



3. În Rusia sunt cu 9 milioane de femei mai multe decât bărbați



4. 40% dintre femeile care nasc în SUA sunt nemăritate



5. Aproximativ un an din viață femeile îl petrec întrebându-se cu ce să se îmbrace



6. O femeie plânge între 30 și 64 de ori pe an, în timp ce un bărbat între 6 și 17 ori.



7. Un bărbat minte de șase ori pe zi, de două ori mai mult decât o femeie.



8. Cea mai tânără femeie care a divorțat avea 10 ani.



9. O femeie a purtat tocuri pentru prima dată în anii 1600. Motivul? Să pară mai masculină.



10. Inimile femeilor bat mai repede decât ale bărbaților.