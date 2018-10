10 atleți vor alerga 170 de kilometri cu scopul de a promova vinăriile

Embed:

Vor alerga 170 de kilometri cu scopul de a promova vinăriile. Într-o astfel de cursă s-au aventurat 10 atleţi de la noi. Startul cursei a fost dat în această dimineaţă în satul Purcari, raionul Ştefan Vodă.



Înainte de a se alinia la start, participanţii s-au antrenat mai bine de jumătate de oră.



Pe traseu, sportivii vor avea zece opriri a câte 5 minute. Ei spun că s-au pregătit minuţios pentru această cursă.



"Avem câte un baf în cap şi lanternă ca să alergăm pe timp de noapte. Ca să nu îngheţe mâinile nişte mănuşi. Nişte protectoare pentru picior. Şi deja încălţăminte cu profil montan. Pentru ajutor avem nevoie de bețe", a spus participantul la cursă, Vasile Tihon.



Din satul Purcari, tinerii urmează să ajungă la o vinărie din Bulboaca.



"Ne aşteptăm ca traseul să fie unul foarte frumos, pitoresc, vom alerga pe malul Nistrului, prin satele noastre frumoase. Am un scop, am o provocare pe care vreau să o depăşesc", a spus participantul la cursă, Sergiu Ipati.



Ultima destinaţie va fi o cramă din oraşul Orhei. Participanţii speră să ajungă acolo mâine dimineaţă.



"Pentru mine provocarea este grea, am încercat maxim până acum 70 de km şi au fost maxime 45 km montane. Cred că am să stau mai mult pe cofeină."

Ideea de a organiza acest maraton îi aparţine lui Victor Bunescu, un împătimit al curselor de alergare pe distanţe lungi.



"Vin cu vin" este o competiţie sportivă pentru amatori. Competiţia este organizată pentru promovarea sportului de amatori şi a destinaţiilor turistice, a vinăriilor din Republica Moldova", a spus organizatorul cursei, Victor Bunescu.



"Este o provocare, o şansă unică pentru cei zece participanţi de a-şi verifica care sunt limitele de rezistenţă a corpului, în plus este o şansă unică pentru a vedea frumusețele Republici Moldova în această perioadă a anului, adică de a simţi toamna, a alerga prin prădurile multicolore", a spus participantul la cursă, Iulian Bercu.



Organizatorii susţin că dacă maratonul va avea succes, atunci, în viitor, ar putea deveni o tradiţie.