10 actori care au făcut roluri de excepţie pe salarii de nimic

Hollywood-ul îşi răsplăteşte cu generozitate starurile pentru rolurile care aduc încasări-record, e o investiţie pe care studiourile o fac, pompând bani în distribuţie pentru a-şi asigura succesul care va acoperi cheltuielile şi va genera profit. Dar în această afacere apar, câteodată, şi excepţii, iar vedetele acceptă să joace pe mai nimic dacă se află încă la începutul carierei, dacă le place mult scenariul sau dacă doresc neapărat un rol pentru a lucra cu un regizor anume, scrie eva.ro.



Bright Side are 10 exemple de actori care au acceptat salarii surprinzător de mici pentru rolurile de excepţie pe care le-au făcut.

Jonah Hill — The Wolf of Wall Street: 60.000 de dolari

Când Martin Scorsese i-a oferit un rol în "Lupul de pe Wall Street" (2013), Hill era deja un artist de comedie care câştiga deja milioane de dolari. Dar nici n-a stat pe gânduri şi nici n-a negociat, semnând contractul în aceeaşi zi. Rolul i-a adus a doua nonimalizare la Oscar. Apropo, DiCaprio a luat 25 de milioane de dolari pentru acest film.

Brad Pitt — Thelma & Louise: 6.000 de dolari

Rolul din filmul lui Ridley Scott a fost primul pas pe drumul spre succes şi l-a făcut cunoscut la Hollywood. Pentru Brad Pitt a fost un debut cu dreptul, iar suma modică cu care a fost plătit a reprezentat cea mai bună investiţie în viitorul său - de exemplu, pentru rolul din "Ocean’s Eleven", din 2001, a primit 30 de milioane de dolari.

Hilary Swank — Boys Don’t Cry: 3.000 de dolari



Suma care i-a fost oferită actriţei pentru acest rol era atât de mică încât nici nu acoperea asigurarea medicală. Dar a acceptat şi bine a făcut: Hilary Swank a primit un Oscar pentru acest rol, iar în următorul film, "The Affair of the Necklace" (2001) a jucat pentru 3 milioane de dolari.

Tom Cruise — Magnolia: 100.000 de dolari

Când a acceptat banii ăştia pentru "Magnolia", Tom Cruise avea deja în cont mai multe milioane de dolari pentru filme precum "Mission: Impossible" (1996), "Interview With the Vampire" (1994) şi "Jerry Maguire" (1996). Dar a fost atât de impresionat de scenariu, că nici nu i-a mai păsat de salariu şi a acceptat oferta regizorului Paul Thomas Anderson. A fost un pariu câştigat - rolul din "Magnolia" i-a adus un Glob de aur.

Jim Carrey — Yes Man: gratis

Starul şi-a surprins colegii de distribuţie când a acceptat să nu fie plătit pentru rolul din comedia "Yes Man" (208). Dar adevărul e că n-a jucat chiar pe degeaba: Jim a cerut în schimb şi a primit prin contract echivalentul a 36,7% din încasări. Din fericire pentru el, pariul său s-a dovedit câştigător şi i-a adus o sumă de 35 de milioane de dolari.

Jennifer Lawrence — Winter’s Bone: 3.000 de dolari

Jennifer era o debutantă când a acceptat această sumă pentru a juca în drama din 2010. Prestaţia sa a fost foarte apreciată de critică şi a primit o nominalizare la Oscar. De atunci, cariera ei a luat avânt şi fiecare rol i-a adus un câştig cu multe zerouri. De exemplu, pentru rolul din "Passengers" (2016), Jennifer Lawrence a luat 20 de milioane de dolari.

Ryan Gosling — Half Nelson: 1.000 de dolari pe săptămână

După succesul din "The Notebook" (2004), Gosling a acceptat în mod bizar să fie plătit cu 1.000 de dolari pentru fiecare săptămână de filmări la "Half Nelson (2006), o dramă cu buget redus. Rolul i-a adus însă o nominalizare la Oscar.

Dustin Hoffman — The Graduate: 17.000 de dolari

The Graduate (1967) este şi azi considerat unul dintre cele mai de succes filme comerciale. Dar Hoffman "n-a mirosit" potenţialul acestei producţii şi a acceptat o sumă care abia îi acoperea cheltuielile. Totuşi, rolul magistral l-a ajutat mai departe: pentru prestaţia din "Papillon" (1973) el a fost plătit cu 1,25 milioane de dolari.

Harrison Ford — Star Wars: A New Hope: 10.000 de dolari

Se spune că starul aproape că a respins oferta de a-l interpreta pe Han Solo pentru că în primul film din seria "Războiul stelelor", din 1977 a primit doar 1.000 de dolari pe săptămână. El a fost convins să continue şi a încasat 10.000 de dolari, însă ulterior câştigurile mari aveau să curgă necontenit: pentru rolul din "Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi" (1983) a luat 500.000 de dolari, iar pentru cel din "Star Wars: Episode VII — The Force Awakens" (2015) a fost plătit cu 25 de milioane de dolari.

Bill Murray — Rushmore: 9.000 de dolari

Bill era atât de dornic să joace în producţia regizată de Wes Anderson, încât a acceptat suma modică. În 1998, Bill Murray era deja "cineva", pentru "Groundhog Day" (1993) luase 10 milioane de dolari, dar de data asta nu banii contau pentru el, ci faptul că-i plăcea la nebunie scenariul. Mai mult, Murray i-a scris lui Anderson un cec de 25.000 de dolari când studioul n-a acceptat să închirieze un elicopter care era necesar pentru filmări.