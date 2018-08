1 SEPTEMBRIE, TOT MAI APROAPE: În centrul Capitalei a fost deschis un iarmaroc școlar

Embed:

1 septembrie este tot mai aproape, aşa că unii părinţii se grăbesc să-şi pregătească din timp copiii pentru noul an de studii. Un iarmaroc şcolar la care pot fi găsite toate cele necesare a fost deschis în Centrul Capitalei. Târgul va funcţiona zilnic până în data de zece a lunii viitoare.



Rechizite, ghiozdane, uniforme școlare, sportive, dar şi încălţăminte, toate pot fi găsite la iarmaroc.



”Întâi un rucsac, geanta mai întâi și după asta începe: rechizitele, încălțămintea, hăinuțele. Până când încep cu una.”



”Trebuie bluziță, trebuie pantaloni, trebuie pantofi, rechizite deja am cumpărat. Ne uităm și după calitate, că nu mai cumpărăm chiar tot ce ne cade.”



Unii părinți spun că prețurile sunt cam pipărate.



”- Prețurile cum vi se par în acest an? - Puțin au crescut, nu-i prea pentru buzunarele noastre, dar intrăm în situație.”



”Doamne ferește ce-i de scump. Am venit cu șapte mii de lei și parcă n-am cumpărat nimic, două sacoșe.”



”E foarte scump. Am cumpărat blugi, cămașă, dar ce să-i faci, trebuie să ne pregătim.”



Circa 40 de agenți economici au venit la târg cu diverse oferte.



”Avem un asortiment larg de rucsacuri de școală. Pentru clasele 1-4 avem ghiozdane cu spetează ortopedică și sunt mai ergonomice.”



”Avem pentru băieței cămașă, pantalonași, puloverașe și pantaloni sport. Pentru fetițe din coftițe, din așa maletuțe și pantalonași. Prețurile sunt destul de rezonabile.”



”Acuarelă, guaș, plastilină, diferite ascuțitori, radiere, stilouri. Prețurile sunt diferite, începând cu 90 de bani - caiețelul și până la 120 de lei - creioanele.”



Pentru a pregăti un copil de școală, părinții trebuie să scoată din buzunare, în medie, două mii de lei.