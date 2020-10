1 octombrie - Ziua luptei împotriva cancerului de sân

La 1 octombrie este marcată, anual, Ziua luptei împotriva cancerului de sân, scopul principal fiind creşterea gradului de conştientizare cu privire la această boală şi, totodată, atenţionarea asupra importanţei campaniilor de informare, a prevenţiei şi a programelor de screening, care pot salva vieţi.



Cancerul reprezintă a doua cauză importantă de morbiditate şi deces în Europa, cu estimări ce depăşesc 4,5 milioane cazuri noi, peste 2 milioane de decese şi circa 13 milioane cazuri prevalente, în anul 2018, scrie agerpres.ro.



Estimările Agenţiei Internaţionale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) arată că acesta este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femei, reprezentând 24,2% sau aproximativ un sfert dintre toate cazurile noi de neoplasm în rândul femeilor şi principala cauză de deces la femei, fiind responsabil pentru 15% din totalul deceselor cauzate de cancer în rândul acestora.



Conform datelor statistice la nivel european, în ţările UE cancerul de sân înregistrează 522.513 cazuri noi, mult peste cancerul de colon (228.067 cazuri noi) şi cancerul de plămân (158.196 cazuri noi).



Potrivit Societăţii Europene de Oncologie Medicală (European Society for Medical Oncology), se estimează că una din nouă femei din Europa va face, la un moment dat în viaţă, cancer de sân dar aceste estimări diferă de la o ţară la alta. Aproximativ 70% dintre cazurile de cancer de sân sunt descoperite prin autoexaminare. Medicii recomandă efectuarea regulată a mamografiilor, mai ales femeilor de peste 40 de ani, o dată pe an. Pentru femeile sub vârsta de 40 de ani, este recomandată ecografia mamară, scrie site-ul canceruldesan.ro.



Aproape 6.000 de cazuri noi de cancer de sân sunt diagnosticate anual în România, conform Institutului Oncologic Bucureşti. Din păcate însă, cele mai multe femei care suferă de cancer de sân, ajung la medic destul de târziu, adică în stadiul II sau III al bolii. De aceea, numărul femeilor care au murit în ultimii ani de cancer de sân este tot mai mare. Dacă este diagnosticat precoce, înaintea răspândirii în organism, femeile cu cancer de sân au o rată de supravieţuire la 5 ani de 95%. După tratamentul primar, aproximativ 50% dintre paciente vor dezvolta un cancer de sân metastatic, precizează site-ul canceruldesan.ro.





Ziua luptei împotriva cancerului de sân este marcată la 1 octombrie şi la nivel mondial. În zeci de ţări se desfăşoară, la această dată, acţiuni la scară largă, cum ar fi iluminări ale unor clădiri în roz, marşuri, distribuirea de fundiţe roz etc, menite să le amintească femeilor că, prin prevenţie şi prin efectuarea de controale medicale periodice, îşi pot păstra sănătatea.