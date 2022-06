Zeci de simpatizanţi ai Partidului Comuniştilor şi Partidului "ŞOR" au protestat în fața Parlamentului

Un nou protest la Parlament. Zeci de simpatizanţi ai Partidului Comuniştilor şi Partidului "ŞOR", în mare parte pensionari, au scandat lozinci anti-guvernamentale, fiind nemulţumiţi de scumpirile din ultima perioadă. Reprezentanţii PAS şi ai Guvernului au transmis că respectă dreptul la opinie şi că într-o ţară democratică toţi au dreptul să protesteze.



"Demisia, demisia!"



Protestul împotriva scumpirii energiei electrice a început cu puţin timp înainte de şedinţa Parlamentului. Pe pancarte erau scrise mesaje împotriva actualei guvernări: "PAS cu PAS ne-au dus de nas", "Guvernarea a uitat de popor", "PAS a promis prosperitate, dar a adus scumpiri" lu "Opriţi genocidul". Deputaţii comunişti şi cei din Partidul "ŞOR" au criticat, deopotrivă, guvernarea PAS.



"În curând nu vom avea nevoie de frigider. Ce să ţinem în el când carnea, peştele, ouăle sunt atât de scumpe, încât pensionarii nu şi le permit? Astăzi se îmbogăţesc doar cei din PAS. Ei promovează în Parlament doar proiectele de lege ale lobby-ştilor, pentru care ei, cu siguranţă, primesc bani. De aceea noi strigăm: "Jos PAS", a declarat Elena Bodnarenco, deputat BCS.



"Jos PAS, Jos PAS!"



"După aproape un an de guvernare PAS şi un an şi jumătate de când Maia Sandu este preşedinte, nu am mai ajuns să trăim vremuri bune. Astăzi PAS ne forţează să trăim în frig. Iarna deja am simţit-o. Vom duce foame. Pe lângă asta ne forţează să trăim şi în întuneric", a menționat Regina Apostolova, deputat Partidul ŞOR.



"Jos Maia Sandu, Jos Maia Sandu!"



"Vorbind de proiectul nostru de lege, am fost refuzaţi pe motiv că Guvernul nu a dat aviz pozitiv, că nu ar fi fost indicată sursa banilor. Înţelegem că guvernarea caută pretexte. Dacă exista voinţă politică şi dorinţă de a ajuta cetăţenii, acest proiect avea să fie avizat pozitiv", a declarat Marina Tauber.



Propunerea a fost susţinută doar de 33 de deputaţi, număr insuficient de voturi pentru a fi inclus pe ordinea de zi a Parlamentului. Solicitat pentru o reacţie la acuzaţiile aduse în timpul protestului, PAS a transmis că Moldova este acum în timpuri de grea încercare, o ţară vulnerabilă, din cauza politicienilor care au sărăcit populaţia ani la rând.

Iar purtătorul de cuvânt al premierului şi cel preşedintelui au declarat că într-un stat democrat oricine are dreptul la opinie şi să protesteze.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a aprobat tarife majorate din 1 iunie cu 20 la sută la electricitate. Consumatorii deserviţi de Premier Energy vor achita 2 lei şi 64 de bani, iar locuitorii din raionele de nord - 2 şi 86 per kilowatt-oră.