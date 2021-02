Vremea se încălzeşte în următoarele zile. Câte grade vor indica termometrele

În următoarele 24 de ore, în centrul şi nordul ţării va ninge slab, iar în raioanele de la sud cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca şi Bălţi vor fi minus două grade, iar la Orhei minus unul. Zero grade se vor înregistra la Tiraspol. La Leova şi Comrat sunt anunţate două grade, iar la Cahul trei.



În Capitală, sunt prognozate ninsori slabe. Ziua vor fi zero grade, iar noaptea minus cinci. În următoarea perioadă, vremea se încălzeşte. Ziua vor fi până la 12 grade, iar noaptea între minus 11 şi plus unul.



În cea mai mare parte a Europei cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 15 grade, iar la Roma cu unul mai mult. La Berlin se aşteaptă opt grade, la Londra 11, iar la Paris 13 cu ploi. La Praga şi Varşovia sunt anunţate şapte grade, la Budapesta opt, iar la Viena noua. La Belgrad maxima va fi de 11 grade.

În capitala României vor fi patru grade, iar în a Greciei 13. Vremea se menţine rece la Kiev şi Moscova, unde vor fi minus zece şi, respectiv, minus 12 grade. Minus patru grade sunt prognozate la Ankara.