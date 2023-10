( VIDEO) Mai multe explozii puternice au fost auzite în Gaza. „Cel mai puternic bombardament” de la începutul războiului

Jurnaliștii arabi au declarat că bombardamentul de astăzi asupra orașului ar putea fi cel mai puternic de la începutul escaladării situației din Orientul Mijlociu.

„În ultimele două ore, am putut auzi simultan lovituri aeriene și obuze de artilerie, ceea ce este ceva neobișnuit - ceea ce înseamnă că intensitatea focului este mult mai mare decât în zilele precedente”, spun jurnaliștii Al Jazeera, potrivit hotnews.ro.

Aceștia susțin că o parte din atacuri vin și dinspre mare, mai exact din nordul Fâșiei Gaza.

„Atacurile aeriene și obuzele de artilerie se intensifică acum în nord. Anterior, au fost atacuri aeriene intense și în sud, unde ei [Israelul] au cerut oamenilor săptămâna trecută să se mute, iar majoritatea celor care s-au mutat au crezut că ar putea fi un pic mai sigur.”, spune aceștia.

Several loud explosions were heard in #Gaza. Arab journalists said that today's shelling of the city may be the strongest since the beginning of the escalation of the situation in the Middle East.



Earlier, Al-Jazeera correspondents reported that communications and the Internet… pic.twitter.com/FH45Mq4R7i