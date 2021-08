Un laborator privat din Capitală testează gratuit profesorii din ţară

„Am aflat de pe internet şi am sunat, m-au programat, astăzi am venit şi m-au primit, m-au primit chiar bine, frumos.”Femeia spune că nu-şi permite testarea de două ori pe lună, din cauza salariului mic, dar nici nu vrea să se vaccineze.„O să vedem ce o să facem, timpul o să arate. Sper că în Moldova o să facă şi ceva pentru pedagogi şi o să fie totul bine.”Pentru testarea gratuită, cadrele didactice trebuie să se programeze şi să prezinte un act care atestă meseria. Mulţi dintre directorii de şcoli au expediat liste cu profesorii care au nevoie de testare.„Până acum s-au prezentat 40 de cadre didactice din mai multe raioane, inclusiv Chişinău. Au venit din Floreşti, Nisporeni, Ştefan-Vodă.”, a declarat Angela Chirca, angajat laborator de testare.„Am testat în jurul la 40 de profesori şi nu am avut niciun caz în care vreunul să fie depistat pozitiv şi chiar ne bucură acest fapt.”, a relatat Ana Rencheci, laborant.Conducerea laboratorului susţine că pe viitor ar putea oferi o reducere substanţială profesorilor la testarea rapidă sau ar putea organiza mai multe runde de testare gratuită.