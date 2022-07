Ucraina și Rusia au semnat acordul pentru deblocarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră

Un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina prin Marea Neagră a fost semnat, vineri, la Istanbul, de către reprezentanți guvernamentali din Ucraina și Rusia. Acordul vizează deblocarea a trei porturi ucrainene, principalul fiind Odesa, și asigurarea unor coridoare libere pentru transportul de cereale.

„Suntem mândri că suntem esențiali într-o inițiativă care va juca un rol major în soluționarea crizei alimentare globale, care a fost pe ordinea de zi de mult timp”, a transmis președintele turc.

„Acordul de astăzi va ajuta la securitatea alimentară și la controlul inflației în întreaga lume ”, a adăugat liderul de la Ankara, transmite BBC News.

Cu trei ore înainte de semnarea acordului, Mihailo Podolyak, unul din principalii consilieri ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a transmis pe twitter un mesaj în care precizează că „Ucraina nu semnează niciun document cu Rusia”. „Semnăm un acord cu Turcia și cu ONU și ne asumăm obligații față de acestea. La rândul său, Rusia semnează un acord în oglindă cu Turcia și ONU”, spune Podolyak.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a vorbit în deschiderea ceremoniei de semnare a acordului de cereale. El a mulțumit Turciei și a lăudat părțile ruse și ucrainene pentru că au ajuns la acest acord.

„Astăzi există un far pe Marea Neagră. Farul speranței și al posibilității, într-o lume care are nevoie de el mai mult ca niciodată. Mulțumesc foarte mult reprezentanților Federației Ruse și Ucrainei. Ați depășit obstacolele și ați lăsat deoparte diferențele pentru a deschide calea unei inițiative care să servească interesele comune ale tuturor”, a declarat António Guterres, conform The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, a declarat că Washingtonul salută „acordul de principiu” privind transportul în siguranță al cerealelor, dar se concentrează pe „responsabilizarea Rusiei pentru implementarea acestui acord, pentru ca grânele din Ucraina să ajungă pe piețele din lume”, notează Reuters, potrivit Digi24.