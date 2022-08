Traversările la ieșirea din țară au crescut cu aproape 40 la sută în acest an

Aglomerație la punctul de trece al frontierei Leușeni. Fluxul sporit se înregistrează la ieșire din țară unde staționează zeci de mașini. Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră, în acest an, traversările la ieșire din țară au crescut cu aproape 40 la sută, iar la intrare cu 20 la sută comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Pentru a face faţă fluxului sporit de mașini, a fost suplimentat numărul angajaților de la punctul de trecere Leușeni.



Au fost deschise suplimentar cinci piste. Acestea au fost amenajate în ultimii doi ani și au devenit funcționale din 1 august. Deși pistele sunt destinate cetăţenilor care intră în țară, din cauza traficului intens unele sunt folosite și pentru cei care ies din țară.



Angajaţii punctului de trecere spun că fluxul va fi intens până în septembrie.



”Perioada concedială, mulți oameni au imposibilitatea de a pleca la mare în Ucraina sau destinațiile care le alegeau anii precedenți. Plus că s-au scos toate restricțiile. Persoanele mult mai liber pot să circule. Suntem obosiți și extenuați, dar suntem conștienți că e o perioadă determinată. An de an practic se repetă aceeași chestie.”, spune Grigore Ciobanu, șef-adjunct interimar la punctului de trecere Leușeni.



Potrivit poliției de frontieră, zilnic 15-18 mii de cetățeni traversează punctul de trecere al frontierei Leușeni.