Theresa May va încerca să modifice acordul de Brexit negociat cu Uniunea Europeană

Premierul britanic Theresa May va continua să încerce să modifice acordul de Brexit negociat cu Uniunea Europeană pentru a se asigura că Marea Britanie părăseşte Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului de la Londra, după o înfrângere simbolică suferită de May în Parlament.

"Deşi nu am obţinut sprijinul Camerei Comunelor în această seară", Guvernul de la Londra crede că Parlamentul britanic doreşte modificarea acordului Brexit în aşa fel încât parlamentarii să-l poată aproba, a afirmat oficialul, potrivit The Associated Press.