ROADĂ BUNĂ LA SFECLA DE ZAHĂR. Chiar dacă suprafaţa semănată cu sfeclă de zahăr în 2019 este mai mică decâ anul trecut, roada este destul de bună

Chiar dacă suprafaţa semănată cu sfeclă de zahăr în 2019 este mai mică cu aproape 20 la sută faţă de anul trecut, agricultorii spun că roada este destul de bună.

Totodată, specialiştii dau asigurări că din recolta acestui an vom produce suficient zahăr pentru consum şi nu vom avea nevoie să importăm.



Vladimir Novac din satul Izvoare, raionul Floreşti, a semănat sfeclă de zahăr pe un teren de aproape 230 de hectare. Bărbatul speră să obţină o roadă mai bogată faţă de cea pe care a avut-o în 2018, când recolta i-a fost afectată parţial de mucegai.



"Dacă să vorbim de acest an, sfecla este afectată, dar mai puţin faţă de anul trecut. Avem în jur de cinci, şase procente afectate. Aşteptăm undeva o roadă de 35 de tone la hectar".



Chiar dacă la toamnă producţia totală pe ţară va fi mai mică decât anul trecut, reprezentanţii de la Ministerul Agriculturii spun că roada va acoperi în totalitate consumul de zahăr din ţară.



"Conform prognozelor ministerului ar trebui să colectăm o cantitate de 650 de mii de tone de sfeclă cu o productivitate de 40,63 tone la hectar. Am produce în jur de 45 de mii de tone de zahăr, ceea ce ar constitui asigurarea pieţei interne".



În acest an au fost semănate 16 mii de hectare de sfeclă zahăr, cu aproape patru mii hectare mai puţin decât în 2018.