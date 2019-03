Real Madrid va juca în această seară cu Ajax Amsterdam pe stadionul Santiago Bernabeu

După ce a câştigat cu 2-1 prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor cu Ajax Amsterdam, Real Madrid porneşte drept favorită în returul de pe Santiago Bernabeu. Partida "galacticilor" cu "lăncierii" din această seară va putea fi urmărită în transmisiune directă la Canal 3, cu începere de la ora 22:00.

Portarul belgian Thibaut Courtois are un prim sezon dificil la Real Madrid.



Ajuns pe ”Santiago Bernabeu” în vară, de la Chelsea Londra, goalkeeper-ul belgian a jucat 30 de meciuri pentru "galactici" în diverse competiţii și a încasat 37 de goluri. Totuşi, visul de a cuceri trofeul în Liga Campionilor nu îl lasă în pace pe Courtois, care susține că pentru a avea succes în acest turneu, un portar trebuie să-şi pună în valoare toate calităţile. Una dintre acestea este capacitatea de a rămâne mereu concentrat.



"Trebuie să fii concentrat tot timpul. Atunci când se desfăşoară faza ofensivă a echipei tale, trebuie să urci şi tu, pentru a citi mai bine jocul pe contraatac. De exemplu, în meciul cu AS Roma, am făcut asta de trei ori, oprind trei contraatacuri. De aceea portarul este obligat să fie mereu în alertă", a declarat Thibaut Courtois, portar Real Madrid.



Courtois consideră că un portar modern trebuie să aibă un bun joc de picior şi să fie agil.



"În Liga Campionilor nivelul este unul foarte înalt, astfel că în fiecare echipă există atacanţi extraordinari. Fiecare dintre ei poate trimite balonul la vinclu, aşa că orice gafă este fatală", a declarat Thibaut Courtois, portar Real Madrid.