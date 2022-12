Prima pensiune construită în preajma unui lăcaş sfânt din țară îşi va deschide în curând uşile

Moldovenii sunt tot mai atrași de turismul religios, iar acum au un motiv în plus de pelerinaj îmbinat cu o vacanţă în care să se îngrijească de suflet. Prima pensiune construită în preajma unui lăcaş sfânt, lângă Mănăstirea Căpriana, îşi va deschide în curând uşile pentru vizitatori.

Complexul dispune de spaţii pentru odihnă, hotel, restaurant, dar şi terase în aer liber. Pensiunea are un sistem de încălzire care funcţionează în baza energiei geotermale şi acoperă 30 la sută din consumul necesar.

Într-un reportaj pentru Respect Moldova de la PRIME, proprietarul pensiunii povesteşte că a activat în România şi în Rusia, în domeniul alimentaţiei publice, dar visul lui era mereu să aibă propria afacere. Ideea de a construi o pensiune anume în acest stil i-a venit în anul 2019, după ce a vizitat Muntele Athos din Grecia.



"După 10 ani de activitate în afara ţării, voiam deja să mă întorc acasă. În 2019, anume pe muntele Athos am văzut cum funcţionează bussines-ul împreună cu o mănăstire. Am decis să căutăm în teren, în mediul rural, unde să putem dezvolta şi noi ceva la fel, unde sunt persoane care produc, să avem de unde procura produse alimentare", afirmă VITALIE RĂILEAN, proprietar pensiune.



Pensiunea îşi va deschide uşile pentru vizitatori chiar de Anul Nou. Prin lansarea acestei afaceri, Vitalie Răilean va crea şi 15 locuri de muncă. Primele două persoane, originare din satul Căpriana, deja şi-au găsit aici un job.



"Este ceva foarte fain că pot munci aici în sat, susţin şi alţi tineri ca să vină. Sunt aproape de casă, nu mă deranjează câte ore de muncă vor fi, asta nu-i o problemă pentru mine",



"O afacere foarte bună, eu cred şi sper că va fi cu succes. Sunt foarte mulţumită că am un loc de muncă aici, în sat, mai facem un ban în plus. "



Restaurantul pensiunii va avea în meniu şi bucate tradiţionale care au fost bine gândite de un bucătar-şef cu experienţă, căruia, deloc întâmplător, îi spune Vasile Bucătaru. Mai mult, proprietarul complexului turistic îşi propune să cumpere produse proaspete de la oamenii din localitatea Căpriana.



"Avem un meniu cu bucate moldoveneşti, dar totodată şi mai modern. Toate produsele vor fi autohtone, vom cumpăra şi de la oamenii din localitate. Vrem să mărim echipa, să luăm oameni din sat şi sper că vom reuşi", menționează VITALIE RĂILEAN, proprietar pensiune.



Pensiunea a beneficiat de un suport în cadrul unui program finanţat de USAID. Din aceşti bani a fost cumpărat mobilier pentru camerele de hotel, 8 biciclete pentru turişti, dar şi o pompă care funcţionează în baza energiei geotermale şi care va asigura 30 la sută din încălzirea complexului.



"Ospitalitatea este o parte importantă a identităţii moldoveneşti. Oricine vine aici înţelege imediat asta şi din acest motiv turismul este platforma perfectă de promovare", e convins SCOTT HOCKLANDER, şeful misiunii USAID Moldova.



De astfel de suport au beneficiat şi alte 40 de afaceri din mediul rural specializate pe dezvoltarea turismului. Costul total al investiţiilor se ridică la 3 milioane de lei.



"Această investiţie este importantă din perspectiva dezvoltării destinaţiilor turistice din Republica Moldova şi din perspectiva susţinerii afacerilor locale", notează ANDREI CHISTOL, secretar de stat Ministerul Culturii.



USAID a anunţat un nou pachet de sprijin în valoare de 50 de milioane de dolari care va fi focusat pe turism, agricultură şi sectorul vitivinicol.