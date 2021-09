Prilej de bucurie pentru viitorii elevi ai claselor întâi din raionul Orhei. Peste 1300 de copii au primit în dar ghiozdane și rechizite școlare

Peste 1.300 de elevi care au mers în clasa întâi la şcolile din raionul Orhei au primit în dar câte un ghiozdan şi rechizite şcolare din partea Consiliului Raional Orhei.

Autorităţile raionale afirma, că au încercat astfel să-şi asume o parte din cheltuielile, pe care le suportă părinţii copiilor care au păşit prima dată pragul şcolii.

”Uite Eva ce ai! Un penar. – Ce mai ai acolo? Creioane?”



Copiii care au beneficiat de darurile oferite de autorităţile raionale spun că au aşteptat cu nerăbdare să devină elevi.



”Am cărți ca să scriu, am de toate. – Dar vrei la școală? De ce vrei la școală? – Pentru că îmi place. – Dar de unde știi că îți place? – Am mai fost.”



Părinţii copiilor spun că pregătirea pentru şcoală a fost o adevărată provocare.



”Cu emoții și normal, probabil chiar că părinții au mai multe emoții de cât copiii. Eu sper că copii deja sunt pregătiții 100% de școală, cu ghiozdane și de toate, dar uitați ce emoții au că le primesc în dar.”



”E foarte plăcut pentru copii în primul rând, dar și pentru noi pentru că mai rar face cineva asta.”



Darurile au ajuns la 450 de elevi din municipiul Orhei şi la aproximativ 860 de copii care învaţă în şcolile din satele și comunele din raion.



„Orice binefacere este importantă și binevenită în orice familie indiferent dacă veniturile sunt modeste, bune sau chiar foarte bune. 49 de elevi, 49 de familii respective iarăși cu venituri diferite și ați văzut pe fețele lor atât a copiilor cât și a părinților câtă bucurie era.”, a declarat Svetlana Marcenco, directorul gimnaziul din Susleni.



Consiliul raional Orhei a alocat 240 de mii de lei pentru procurarea ghiozdanelor şi rechizitelor.



„Eu țin minte când mi-am luat primul ghiozdan, pentru mine a fost un eveniment. Țin foarte bine minte ziua respectivă și este totuși o chestie simbolică pentru fiecare dintre noi.”, a relatat Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei.



Potrivit Consiliului Raional Orhei, acest ajutor pentru elevi şi părinţi a fost oferit la iniţiativa lui Ilan Şor, care este primarul de onoare al municipiului Orhei.



„Suntem foarte bucuroși că datorită administrației efective a raionului ne reușește să realizăm asemenea proiecte. Pentru fiecare copil este un moment memorabil când merge în clasa întâi. Noi ne-am dorit ca astăzi fiecare copil să primească un mic cadou de la noi și sperăm că asta va rămâne în memorie pentru mult timp.”, a menționat Ilan Șor, președinte al Partidului ”ȘOR”.



„În multe cazuri, părinții pur și simplu nu au bani pentru haine, pentru încălțăminte și așa mai departe. Noi încă odată am demonstrat că ne pasă de situația din raionul Orhei și din orașul Orhei.”, a spus Marina Tauber, deputat partidul „ȘOR”.



În acest an, Consiliul Raional Orhei a alocat 230 de milioane de lei pentru necesităţile din sistemul de învăţământ, ceea ce constituie aproape 78 la sută din bugetul raionului.