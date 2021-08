Piersici italieni în livezile din țară: fructul poate cântări și 300 de grame

''Este un piersic italian, este un soi Bianca. Este un soi foarte productiv şi foarte întrebat. Are o culoare de un roşu aprins şi un gust foarte bun. Primii ani când ne duceam la piaţă le vindeam deodată numai pentru acestă culoare.'', spune Tatiana Ciocanu.Agricultorii vor să exporte roada în Ucraina și Rusia. În prezent, fructele sunt depozitate în frigidere și vor fi scoase pe piața autohtonă în a doua jumătate a lunii septembrie.Familia Ciocanu deține și livezi de caise și prune.''Am început în anul 2012 când am cumpărat primele 10 hectare de teren agricol. Am înfiinţat o plantaţiei de caise. Mai târziu am cumpărat 5 hectare de pământ şi am plantat piersici. Şi astăzi avem 20 de hectare de livezi. Avem caise, piersici şi prune.”, declară Tatiana Ciocanu.Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în total, în ţară avem şapte mii de hectare de livezi de piersici.