Peste 380 de milioane de euro s-au strâns în bugetul Germaniei în urma impozitului plătit de proprietarii de câini. Vezi ce taxe se plătesc la Chișinău

380 de milioane de euro s-au strâns la bugetul federal german anul trecut, după majorarea cu 3% a impozitului plătit de proprietarii de câini. Iar în primul trimestru al anului 2021, deja s-au adunat 159 milioane de euro.

Experţii explică acest lucru prin faptul că în timpul pandemiei a crescut numărul animalelor de companie.

Cetățenii germani sunt obligați să-și înregistreze câinele la biroul fiscal de la locul de reședință, iar impozitul e calculat de fiecare localitate în parte în funcţie de rasa şi dimensiunea animalului.

Taxele variază între 5 şi 200 de euro anual. De la al doilea câine, taxele se majorează. La Berlin, impozitul este de 120 de euro anual pentru un câine şi 180 de euro pentru al doilea.

În Moldova, doar proprietarii de câini din Chişinău plătesc o taxă de 120 de lei pe an. Am sunat la primărie pentru a afla câţi bani se strâng anual la buget din taxele plătite pentru câinii de companie, dar şefa direcţiei comerţ-prestări servicii nu are această informaţia.