Ne aşteaptă zile de foc. Meteorologii anunţă că de azi, până luni, toată ţara e sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor varia între 33 şi 35 de grade Celsius, iar la orele amiezii, mercurul din termometre ar putea urca şi mai mult. Situaţia în ţara noastră este, totuşi, mai bună decât în România, unde a ajuns cel mai mare val de caniculă, supranumit "Bestia Africană". În țara vecină sunt înregistrate 40 de grade la umbră. Temperaturile înalte din Moldova nu au însă nicio legătură cu această masă de aer.NADEJDA STOLEAR, sinoptician de serviciu:"Codul galben nu are legătură cu această masă de aer din nordul Africii, dar avem o situaţie sinoptică diferită. Noi suntem sub influenţa anticiclonului care se află cu centrul în nordul Rusiei şi temperaturile ajung spre noi din direcţia nord vestică."În contextul temperaturilor de foc, medicii atenţionează, în special bătrânii şi copiii, să fie echipaţi corespunzător atunci când ies afară şi să aibă o sticlă cu apă la îndemână. Din mai şi până acum, 15 oameni şi-au pierdut cunoştinţa din cauza temperaturilor înalte, iar medicii de pe ambulanţă au avut 46 de solicitări din partea celor care au suferit insolaţii. Cât despre norul de praf saharian prognozat pentru următoarele zile caniculare, acesta va ajunge în Moldova într-o cantitate nesemnificativă şi nici măcar nu va putea fi observat cu ochiul liber, susţin meteorologii. Motivul ar fi lipsa precipitaţiilor pentru următoarele zile. În schimb, din 20 iulie, în nordul şi centrul ţării sunt anunţate ploi cu descărcări electrice.