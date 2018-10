Momentul în care vântul de 250 km/oră smulge acoperișul caselor din Florida (VIDEO/FOTO)

Uraganul Michael, de categoria a patra, a atins miercuri uscatul, în apropiere de Mexico Beach, în statul Florida, cu rafale de vânt cu viteza de până la 250 de kilometri - aproape de categoria maximă, a 5-a, a anunţat Centrul Naţional american al Uraganelor (NHC), relatează The Associated Press, citat de News.ro.

Ochiul uraganului a trecut printre Panama City şi Insula St. Vincent, iar NHC a îndemnat populaţia care se află în ochiul relativ calm al uraganului să nu se aventureze să iasă afară. Forţa urganului s-a extins până la 75 de kilometri de centru.

Aceste rafale de vânt au distrus clădiri în Panama City Beach. O faţadă aflată în construcţie s-a surpat, iar materiale de metal din acoperiş au fost aruncate în parcare.

Guvernatorul statului Georgia Nathan Deal a apreciat că uraganul Michael nu seamnă cu vreo furtună pe care şi-o aminteşte cineva.

Aceasta urmează să provoace pagube grave în centrul şi sudul statului Georgia, a apreciat el, îndemnând populaţia să se protejeze, să-şi protejeze familia şi pe oricine are nevoie de ajutor.

Peste 1.200 de persoane evacuate se aflau în parcuri, în Georgia, care a renunţat să perceapă taxă de intrare persoanelor care au nevoie de adăpost.

Uraganul ar urma să afecteze culturile de arahide, nuci pecan şi bumbac din acest stat.

Hurricane Michael tore off roofs as its powerful winds and devastating storm surge wreaked havoc in Panama City Beach, Florida https://t.co/5brvsg2Jfs pic.twitter.com/PtCuMUfvZV