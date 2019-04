Momentul în care Julian Assange este arestat și scos în cătușe din Ambasada Ecuadorului (VIDEO)

Cofondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat după ce a petrecut şapte ani în Ambasada Ecuadorului de la Londra, a informat poliţia britanică, scrie digi24.ro.

Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflată în centrul Londrei, în baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru că nu s-a prezentat la tribunal.

El a fost transportat la o secţie de poliţie din centrul Londrei unde va rămâne înainte să apară în faţa Tribunalului din Westminster.

Poliţia a anunţat că a putut intra în ambasadă după ce Ecuadorul i-a retras lui Assange statutul de azilant.

#JulianAssange - The #WikiLeaks founder was arrested after he was evicted from the Ecuadorean Embassy in London, where he had been living since 2012 - Video: The moment Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London pic.twitter.com/cTXE2VGiTq#HumanRights #whistleblowers