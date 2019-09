MAIDANEZII ADUC MILIARDE. Mii de câini din Români sunt exportaţi anual în Germania

Contrabanda cu câini maidanezi este o afacere la fel de profitabilă precum traficul de droguri sau arme. Principală sursă a animalelor este România, iar destinaţia de top a patrupezilor - Germania. Schema este simplă. Sunt adunaţi câinii din stradă sau din adăposturi şi sunt duşi peste hotare cu o dubă în baza actelor false.

Până ajung să fie adoptaţi de europeni, animalele suferă de infecţii grave, sunt maltrataţi şi ţinuţi în condiţii josnice.

Câinii pot fi exportaţi legal în Europa numai după ce au împlinit vârsta de 15 săptămâni, după ce au fost vaccinaţi. Acest pui de bichon este propus spre vânzare contra sumei de 500 de euro. În mod normal, preţul ar fi de trei ori mai mare.



"Infecţie la ochi. Urechile sunt total inflamate. Miroase a şampon pentru câini. Asta fac mereu. Tot timpul îi spală înainte de vânzare ca să arate şi să miroase mai bine pentru cumpărători. Căţelul nu are mai mult de 8-10 săptămâni. Nu ar avea voie să se afle în Germania şi să fie pus pe piaţă."



Cea mai mare ţară exportatoare de câini este România. Majoritatea sunt adunaţi de pe stradă sau luaţi gratis din adăposturi şi apoi vânduţi cu bani grei în Germania. Schema este bine pusă la punct. Se creează grupuri închise în care se introduc tot felul de donatori naivi din Europa. Traficanţii din România scriu că există adăposturi în care se omoară câini. Oamenii se sensibilizează şi acceptă să-i adopte, iar pentru asta plătesc sume uriaşe.



"Dă neamţul, dă italianul, dă germanul. Nu ştie englezul ce dă neamţul. Nu ştie neamţul ce ştie belgianul. Mii de euro. Ajunge Mărioara în adăpost cu o dubă închiriată cu 200-300 de euro şi scoate câinii. Încărcăm câinii în dubă şi îi ducem undeva, într-un foster, unde căutăm sponsori. A patra etapă - banii pentru paşapoarte, vaccinuri, pac-pac, pac."



Lunar în jur de cinci mii de câini din România părăsesc ţara. Conform legislaţiei UE, animalele destinate exporturilor trebuie să aibă un cip, al cărui cod se introduce într-o bază de date europeană. Cea mai importantă verigă a acestui lanţ sunt veterinarii corupţi, care eliberează acte false.

"Bineînţeles că am primit oferte de a face TRACES fără să văd măcar animalele. Practic să mi se transmită un chip list, animalele să se încarce într-o dubă, eu să semnez paşapoarte, bineînţeles, false, acte, să fac certificatele TRACES, să primesc banii, să înmânez transportatorilor şi să plece. Bineînţeles că nu am acceptat acest lucru."



Pe platforma ebay sunt postate 16 de mii de anunţuri de vânzări de câini. Anual sunt vânduţi anual 2,3 milioane de animale. Profitul pentru un câine este de 700 de euro, ceea ce înseamnă că încasările totale se ridică la 1,6 miliarde de euro. Dealerii de droguri câştigă într-un an 24 de miliarde de euro.