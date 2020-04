La Spitalul Raional Ungheni sunt doar două ventilatoare. Donează pentru că tu poți genera schimbări

Asta deşi le este foarte greu să facă față acestei provocări. Vorbim despre medicii din spitalele raionale aflaţi în prima linie de luptă cu pandemia de COVID-19.Din 1 aprilie, bolnavii de COVID-19 se tratează şi la Spitalul Raional Ungheni. Acolo sunt internaţi acum 8 pacienţi."Ele sunt două la şase paturi de terapie intensivă. Ele sunt deja învechite, din secolul trecut şi e clar că am fi vrut să avem ceva mai nou şi mai bun. Până acum, noi nu am avut cazuri grave. Dar dacă starea bolnavului se agravează şi urmează să i se acorde asistenţa medicală, sunt necesare aceste aparate", a spus Andrei Alexeev, directorul Spitalului Raional Ungheni."La moment, conform protocolului provizoriu pe care l-am primit de la Ministerul Sănătăţii, noi nu avem preparatele în cauză. Lucrăm cu preparatele pe care le avem în stoc, în farmacie. Cred că pe vreo 10 zile sunt de ajuns, dar nu mai mult", a zis Andrei Alexeev, directorul Spitalului Raional Ungheni.Am avut norocul să-l prindem într-un minut de răgaz şi să-l întrebăm cum se simte. Ne-a spus că îi lipseşte familia cel mai mult."La spital stau deja de o săptămâna. Familia... am noroc că soţia mea tot e medic şi ne mai vedem pe teritoriul spitalului, dar pe copii nu i-am văzut de o săptămână, dacă nu mai mult chiar", a zis Vadim Rusu, şeful Unităţii Primiri Urgenţe Spitalul Raional Ungheni.