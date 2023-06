Josep Guardiola: "A fost anul nostru"

Manchester City a câștigat trofeul UEFA Champions League pentru prima dată în istoria clubului, după finala câștigată în fața celor de la Inter, scor 1-0, pe stadionul Ataturk din Istanbul.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Rodri, în minutul 68, cu un șut de la 20 de metri, golul care a adus primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria lui Manchester City.

Italienii au lovit la faza imediat următoare bara prin Dimarco, iar până la final, City a rezistat.

Pentru antrenorul iberic Josep Guardiola, acesta este al treilea titlu de acest fel, după cele cucerite cu Barcelona în 2009 și 2011.

De asemenea, Manchester City a realizat tripla, câștigând în acest sezon Premier League, Cupa Angliei și UEFA Champions League.

Pep Guardiola a devenit abia al doilea antrenor după Sir Alex Ferguson care reușește asemenea perfomanță.

