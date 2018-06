Javier Pastore a fost prezentat oficial la AS Roma. Cât a plătit clubul de fotbal pentru mijlocaş

foto: chiesaditotti.com

AS Roma l-a prezentat într-un mod mai puţin obişnuit pe Javier Pastore, achiziţionat recent de la Paris Saint-Germain.



Cei de la AS Roma au ţinut cont de faptul că Pastore se traduce păstor şi au postat pe o reţea de socializare o poză cu mijlocaşul de 29 de ani înconjurat de o turmă de capre cu textul: "Păstorul şi-a găsit o nouă turmă. Bine ai venit la AS Roma, Javier Pastore!"



AS Roma l-a transferat pe Javier Pastore pentru suma de 25 de milioane de euro.



"Am decis să schimb ceva în continuare. Unul dintre motivele pentru care am plecat de la Paris este că vreau să am experienţe noi. Vreau să mă simt din nou important pentru o echipă și sper că o voi putea face asta aici."



Javier Pastore a împărţit şi autografe suporterilor Romei şi a făcut poze cu ei. Fotbalistul argentinian a ajuns în Europa în 2009 şi a jucat 2 ani în Serie A la Palermo. În 2011 s-a transferat la PSG pentru 43 milioane de euro.



Timp de şapte ani, Pastore a câştigat 19 trofee cu PSG. El a evoluat în aproape 200 de meciuri pentru Paris Saint Germain şi a marcat 29 de goluri.