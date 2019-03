Israel: Şapte oameni au fost răniţi în urma atacului cu RACHETĂ

foto: The Times of Israel

Militanţii palestinieni din Fâşia Gaza au lansat în această dimineaţă o rachetă deasupra Israelului. Şapte oameni au fost răniţi după ce casa lor a fost distrusă de proiectil. Din imaginile surprinse la faţa locului, se vede că pereţii clădirii au fost distruși aproape în totalitate.



"Ne-am trezit de la sunetul exploziei. Trăiesc la câteva case distanţe, iar în momentul în care s-a produs deflagraţia, geamurile locuinţei mele s-au zguduit. Am sunat imediat la serviciile de urgenţă şi am întrebat dacă putem ajuta cu ceva."



Zeci de echipaje de poliţişti şi pompieri au intervenit de urgenţă la faţa locului. Iar premierul israelian, care este în Statele Unite, anunţă că-şi va scurta vizita.



"Acesta este un act împotriva Israelului şi vom riposta. Am decis să-mi scurtez vizita în Statele Unite. În câteva ore, mă voi vedea cu preşedintele Trump şi imediat după asta mă voi întoarce în Israel."



Tensiunile din Fâşia Gaza au reizbucnit cu doar două săptămâni înainte de alegerile

parlamentare din Israel.