Ion Ceban vine cu acuzaţii la adresa guvernării: Autorităţile fac pe ascuns modificări la Codul Electoral care le-ar permite să fraudeze alegerile.

Primarul Capitalei Ion Ceban vine cu acuzaţii la adresa guvernării. În cadrul emisiunii Prime Time de la PRIME, edilul a spus că autorităţile fac pe ascuns modificări la Codul Electoral care le-ar permite să fraudeze alegerile. Acuzaţiile au fost respinse de şefa Comisiei Juridice a Parlamentului. Olesea Stamate a precizat că toate partidele au fost invitate la consultările cu privire la noul Cod Electoral şi că orice modificare este publică.

„Votul electronic. Asta este o tentativă directă de fraudare a alegerilor, pentru că şi acolo sunt foarte multe nuanţe de acest gen. Site-ul a căzut, compensatii.md, câteva ore şi se va reabilita. Ce se întâmplă în ziua alegerilor, tot aşa? Într-a doua lectură el urmează să fie aprobat. Codul electoral, într-o nouă formulă, fără avizele necesare de peste tot, fără consens naţional larg, aşa cum se cere de Comisia de la Veneţia”, a spus Ion Ceban.



În replică, şefa Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, a declarat au fost desfăşurate mai multe dezbateri publice în cadrul cărora s-a discutat despre modificarea Codului Electoral. La eveniment au fost invitaţi membrii societăţii civile, iar Comisia Electorală Centrală a anunţat toate partidele politice din ţară despre aceste consultări. Prin urmare, oricine era interesat ar fi putut participa la discuţii.



„Fiecare temă mare din Codul Electoral am supus-o dezbaterilor, la care au participat reprezentanţii societăţii civile. Au fost invitate şi partide politice şi parlamentare şi extraparlamentare. De amendamente secrete nu poate fi vorba. Este păcat că domnul primar încearcă să manipuleze şi să ducă în eroare. Vis-a-vis de votul electronic. Din câte am înţeles de la CEC, este un proces destul de lung. Ar lua 4-5 ani până în momentul în care ar putea fi implementat”, a relatat Olesea Stamate.



În cadrul emisiunii Prime-Time, edilul s-a arătat nemulţumit şi de faptul că modificările legii sunt făcute cu 10 luni înainte de a începe campania electorală pentru alegerile locale.

„Reprezentanţilor Consiliului Europei le-am spus în felul următor: eu sunt primar de Chişinău. Eu am decis să merg la al doilea mandat. Eu nu am o certitudine cum vor fi alegerile de anul viitor. Au rămas 10 luni până la începerea campaniei electorale. Vor fi primării de sector, aşa cum era presupus? Consilii? Cum va fi format bugetul? Cum se va vota? Deci, la 10 luni până la campania electorală noi nu ştim nimic”, a declarat primarul Chișinău.



„I-aş sugera domnului primar să lase campania electorală. Până la campania electorală mai are multe treburi în Chişinău, în special, să se ocupe cu construcţiile neautorizate. Să citească proiectul şi să se ocupe de oraş. Mai are un an de administrat în linişte oraşul”.



Ion Ceban i-a acuzat pe reprezentanţii partidului de guvernare că-i pun piedici în activitate.



„Eu n-am zis că vreau să fiu prim-ministru. N-am zis eu că vreau să fiu preşedinte de Parlament. N-am zis eu că vreau să fiu preşedinte de ţară. Din contra, am spus că n-am asemenea ambiţii. Ce spun în fiecare zi aceştia de la PAS? Noi avem ambiţia să luăm Capitala. Du-te şi-ţi caută de treabă prin ţară. Fă ceva pentru oamenii aceştia că ai venit cu un bagaj de promisiuni."



„PAS când a venit la guvernare şi-a asumat mai multe chestii, schimbări majore, inclusiv în justiţie, procuratură. Am început reforme profunde în domeniul energetic să scăpăm de dependenţa de Federaţia Rusă. Pe domeniul social am majorat pensia medie cu aproape 50 la sută. PAS-ul ca orice alt partid îşi propune să câştige alegerile pentru Primăria Capitalei, aşa cum este firesc în orice democraţie”, a menționat Radu Marian.



Primarul Capitalei mai crede că atunci când în ţară se înregistrează scumpiri, autorităţile centrale încearcă să distragă atenţia oamenilor prin diverse metode.



„S-a scumpit energia electrică. Ce-am văzut de dimineaţă? Primarul de Hînceşti luat pe sus, ridicat. Eu nu cred că dacă domnul Botnari ar fi fost citat, dumnealui ar fi refuzat. Poate omul este vinovat, poate nu este vinovat. Există prezumpţia nevinovăţiei”, a afirmat edilul Capitalei.



„Trebuie să fie clar pentru domnul primar că justiţia acţionează independent. Nu coordonează nimeni niciun fel de acţiuni cu autorităţile centrale”, a remarcat Radu Marian.