Îndeletnicire descoperită în concediul de maternitate: Sursa de venit a unei meșterițe din Cantemir

Concediu de maternitate a făcut-o să-şi găsească o nouă pasiune, care i-a devenit şi sursa principală de venit. Anastasia Balan din satul Lingura, raionul Cantemir, confecționează diverse decorațiuni interioare, pe care le brodează manual. Femeia a reuşit, datorită Organizației Internaționale a Muncii și Uniunii Meșterilor Populari, să-şi înregistreze legal activitatea şi chiar să creeze locuri de muncă la ea în localitate.



"Am creat un propriu atelier acasă, acolo era spaţiul meu de refugiu unde eu puteam să creez, să confecționez tot felul de decoraţiuni pentru casă. A fost că m-am mutat la propria casă şi simţeam necesitatea de a crea singurică anumite elemente de decor.", a declarat Anastasia Balan, meșter popular.



Anastasia îşi aduce aminte cum și-a început afacerea cu o singură maşină pentru cusut. Femeia spune că datorită Organizației Internaționale a Muncii a reuşit să achiziţioneză tehnică modernă cu care să creeze frumosul.



"În cadrul proiectului am procurat, împreună cu fetele, maşină de cusut industrială, ornamentală, deja fier de călcat industrial şi deja stofe, dantele, accesorii pentru o perioadă mai îndelungată."



Mândră de activitatea sa, Anastasia spune că a pierdut deja numărul lucrărilor vândute şi că este mulţumită că oamenii apreciază lucrările populare.



"Am observat o cerere mare la seturile în stil tradiţional fiind solicitate anume la nunţile noastre cu tradiţii, cadouri pentru naşi, cumătrii și noi unind toate trei forţe vom putea face faţă cererii care este suficient de mare."



Mai mult, meşteriţa ne-a spus că a reuşit să instruiască două femei din localitate, cu care au deschis chiar şi un atelier de creaţie la ele în sat.



"Această pasiune se poate transforma într-o afacere, una foarte profitabilă. Rămâne doar să ne străduim şi să ajungem la un rezultat pe care l-am fi dorit noi.", a recunoscut Nicoleta Grecu, meșter popular.



"Sper din suflet că vom avea succes mult mai mare pe piață şi poate cu timpul ne vom dezvolta şi pe pieţele internaționale, nu doar local, în Republica Moldova.", și-a exprimat încrederea Daniela Mitrofan, meșter popular.



În cadrul Parteneriatului Local de Ocupare, patru meșteri populari din raionul Cantemir au fost susținuți de către Organizația Internațională a Muncii și Uniunea Meșterilor Populari.

De asemenea, opt femei au preluat tradiția și tehnica de lucru de la meșterii populari, iar pe parcursul a trei luni au beneficiat și de câte o bursă de instruire în valoare de peste 2000 de lei.