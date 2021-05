Hall of Fame-ul a fost completat cu jucătorii David Beckham și Steven Gerrard

David Beckham și Steven Gerrard au completat lista jucătorilor incluși în Hall of Fame-ul Premier League. Fostul star al lui Manchester United a obținut 6 titluri de campion al Angliei cu "diavolii roșii".În cele 265 de meciuri jucate în eșalonul superior, "Becks" a marcat 62 de goluri și a dat 80 de pase decisive. El a înscris 18 goluri din lovituri libere, ceea ce rămâne un record în Premier League și în ziua de azi.Steven Gerrard a evoluat timp de 17 ani la FC Liverpool. A jucat 504 meciuri în prima ligă engleză, în care a înscris 120 de goluri și a oferit 92 de assist-uri. Mijlocașul nu a cucerit niciun titlu de campion cu "cormoranii", dar a fost vicecampion în 2002, 2009 și 2014.Ceilalți 6 jucători incluși în Hall of Fame în acest an sunt Alan Shearer, Thierry Henry, Roy Keane, Eric Cantona, Frank Lampard și Dennis Bergkamp.Fotbaliștii au ajuns să facă parte din această listă în urma voturilor oferite de suporteri dar și a unui grup de specialiști din Premier League.